Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев

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В 2025 году культурный центр «ЗИМ Галерея» начнет работу 3 января. Кроме временных экспозиций, в новогодние праздники посетителей ждут интересные события: лекции психолога Натальи Богдан и арт-критика Сергея Баландина, экскурсия искусствоведа Дарьи Волковой и исследователя модернизма Максима Тюгина по выставке Саши Браулова, а также рождественский концерт камерного хора Solaris.

Лекция психолога Натальи Богдан «Верить или знать? Что выбираем…» (18+)

4 января в 16.00

С декабря в «ЗИМ Галерее» работает экспозиция работ самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак». В поддержку темы выставки практикующий психолог, кандидат психологических наук Наталья Богдан прочитает лекцию «Верить или знать? Что выбираем…».

Почему нам так важно во что-то верить, с кем-то разделять свои тревоги и ждать чуда? Причем, зачастую нам проще поверить в невозможное, чем в самих себя.

Об этом порассуждаем вместе с Натальей и поищем точку опоры.

Вход свободный.

Концерт «Во всем мире Рождество» (6+) камерного хора Solaris

5 января в 19.00

Музыкально-лекционное представление «Во всем мире Рождество» – уникальная программа, посвященная рождественским традициям самых отдаленных уголков земного шара. В ней звучат редкие традиционные песни Латинской Америки, Африки и Азии, старые средневековые песнопения и, конечно же, исконные славянские колядки в авторских аранжировках руководителя хора Solaris Самарского института культуры Елены Юнек.

Концерт срежиссировала Станислава Дядюра. Он состоит из музыкальной части, в которой кроме артистов хора участвует перкуссионист, руководитель центра «Пульс Африки» Дмитрий Прудецкий, а также рассказов автора и ведущего Дмитрия Дмитриева об удивительных рождественских обычаях разных стран, о причудливых новогодних атрибутах и традициях, которые являются универсальными для, казалось бы, совершенно разных культур.

– Тема рождественских символов в разных уголках мира неиссякаема, – говорит Дмитрий Дмитриев. – На родине джаза в Новом Орлеане, например, Дед Мороз запрягает в сани крокодилов, потому что олени там не водятся. Белорусского Деда Мороза называют Зюзей, а в испанской Стране Басков рождественские подарки раздает угольщик Олентцеро, который является детям на специальный день непослушания и разрешает разные шалости. Такое наглядное разнообразие помогает осмыслить наши русские традиции празднования Рождества и Нового года, которые содержат в себе много уникального и удивительного.

Вход свободный.

Экскурсия Дарьи Волковой и Максима Тюгина по выставке «ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ» (12+)

6 января в 16.00

Архитектурное путешествие по выставке Саши Браулова «ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ» с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. Ведущие в формате лекции-экскурсии расскажут о конструктивизме и модернизме в России и мире. О том, как сложилась судьба зданий, построенных в прошлом веке, о революционности того времени и переосмыслении авангарда.

В своих работах Саша Браулов обращается к образам архитектуры авангарда и модернизма: более 80 вышивок, посвященных известным архитектурным объектам от Токио до Самары. У каждого уникальная история – некоторые наделили новой функцией, часть находится на грани уничтожения или уже утрачена. Петербургский художник передал объем и характер каждого здания и показал совершенно по-новому брутальную и сдержанную архитектуру авангарда.

Экспозиция перекликается с концепцией и ценностями жилого комплекса «ЗИМ Галерея», в составе которого строится галерейный дом. Этот проект архитекторы разрабатывали, вдохновившись самым известным памятником конструктивизма – московским «Домом Наркомфина».

Вход свободный.

Лекция Сергея Баландина «Искусство нитки. Как рукоделие стало искусством» (12+)

8 января в 16.00

В последние несколько лет на современной арт-сцене случился «текстильный бум». Рукоделие стало неотъемлемой частью современного искусства: шитье, стринг-арт, вязание, скульптура, инсталляция и другие способы визуализации образов через ткань и нить. В 2024 году сразу несколько ведущих российских галерей открыли выставки текстильного искусства, произведения из ткани и нитей широко были представлены на Венецианской биеннале, а весной в Лондоне прошла гигантская выставка текстиля Unravel. The Power and Politics of Textiles in Art. Тенденции в современном искусстве и глубокое уважение к архитектурному наследию стали основой текстильной выставки «ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ» известного петербургского художника Саши Браулова.

Почему текстиль получил такую популярность в современном российском искусстве? Как развивалась эта художественная практика в мире и какое у нее настоящее и будущее? Об этом и многом другом расскажет куратор галереи «Виктория», арт-критик Сергей Баландин.

Вход свободный.

Расписание работы «ЗИМ Галереи» в новогодние праздники:

3–6 января: 15.00–21.00

7 января: выходной день

8–12 января: 16.00–21.00

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)