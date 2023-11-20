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Новогодние каникулы самарцы мечтают провести в путешествии по России

20 ноября 2023 10:14
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Новогодние каникулы самарцы мечтают провести в путешествии по России

Новогодние каникулы жители Самары мечтают провести вне дома: чаще всего хотят посетить Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Калининград и Карелию. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 40% самарцев, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 44% против 37% соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 53% опрошенных.

Самыми желанными местами для новогоднего отдыха горожане назвали Санкт-Петербург (22%), Москву (19%), Сочи (16%), Калининград (9%) и Карелию (6%). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по 5% респондентов. Отправиться в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтают по 3% опрошенных.

Время проведения: 10—16 ноября 2023 года

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