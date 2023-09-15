Новое жилье взамен аварийного в Самарской области получили порядка 13 тысяч человек

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За время действия программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры предоставлены около 13 тысячам жителей Самарской области. Это более 90% от установленного показателя национального проекта «Жилье и городская среда», 100% выполнения планируется достичь к декабрю.

Как сообщает региональный минстрой, Самарская область по объему расселяемого аварийного жилья находится на втором месте в ПФО и на шестом в стране. Этот показатель к 2023 году нарастающим итогом составляет 241 тыс. квадратных метров жилищного фонда.



По поручению губернатора Дмитрия Азарова программу, рассчитанную до 2025 года, в регионе планируется выполнить с опережением сроков уже к концу следующего года.

С 1 января 2024 года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Поддержку получат те субъекты, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. И, благодаря поддержке, параллельно смогут начать расселять жителей тех домов, которые признаны аварийными после 2017 года.

Постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки на расселение граждан, подписал председатель правительства РВ Михаил Мишустин.

Благодаря этому темпы расселения ускорятся, и люди скорее переедут в новые комфортные квартиры.