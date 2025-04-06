Новая схема мошенничества с несуществующими долгами за ЖКХ

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Мошенники с целью хищения денег россиян и получения доступа к их персональным данным придумали новую схему с несуществующими долгами за ЖКХ, которые предлагают оплатить через поддельный QR-код. Об этом 6 апреля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, пишут "Известия".

Правоохранители предупредили, что злоумышленники распространяют фальшивые квитанции через почтовые ящики, в которых сообщается о якобы наличии задолженности по платежам ЖКХ. На бумагу также нанесен поддельный QR-код, чтобы перевести деньги.

«Если поверить написанному в квитанции и оплатить якобы существующий долг с использованием указанного QR-кода, то деньги поступят на счет мошенников», — пишет ТАСС.

Кроме того, QR-код в квитанции может привести пользователя на фишинговую ссылку. Если он откроет указанный адрес, это поможет мошенникам завладеть его персональными данными, дополняет «Газета.Ru». В МВД россиян призвали проверять подлинность квитанций, для этого следует сравнить информацию в платежном документе с ранее полученными квитанциями.

Фото: freepik.com