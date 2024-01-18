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Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки

18 января 2024 12:19
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Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки

Завтра, 19 января в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) пройдет встреча с народным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств Дмитрием Никитичем Санджиевым.

Напомним, что ранее, в декабре 2023 года, в стенах библиотеки состоялось открытие персональной выставки героя грядущего мероприятия под названием «Прозрения», которая стала настоящим событием культурной жизни Самары. Свыше сотни поистине поражающих воображение оригинальных работ художника – как живописных, так и графических, – были представлены благодарным взорам представителей городской публики, открытых новым веяниям современного искусства. Посмотреть фото с мероприятия, а также прочесть подробный рассказ о том, как прошел тот день, можно в материале [https://libsmr.ru/news/num/2705], опубликованном пресс-службой СОУНБ.

Теперь же близится время подводить промежуточные итоги работы экспозиции. Галерея «Новое пространство» вновь приглашает всех жителей Самары, и особенно тех, кто не успел побывать на экспозиции ни в день ее торжественного открытия, ни когда-либо позднее: наверстать упущенное они смогут на «экваторе» выставки, который вместе с гостями библиотеки пересечет и сам Дмитрий Никитич. Мастер вновь прибудет из российской столицы в областную специально для того, чтобы снова пообщаться со всеми, кому небезынтересно его творчество и кто находится в поисках духовных откровений. Но самое главное – он лично проведет авторскую экскурсию по экспозиции!

Галерея по случаю визита художника также подготовила для своих посетителей особенную программу: так, их будет ожидать показ авторской коллекции невесомых облачений «Прообраз» от модельера Юлии Гладуновой, а созерцать художественные полотна зрители смогут под звуки живой музыки, которую исполнит дуэт Даниила и Станислава Фурманов.

Хотите прикоснуться к миру искусства? Приходите в «Новое пространство»!

19 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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Теги: Мероприятия

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