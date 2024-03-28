Ночью в Кинельском районе  опрокинулся грузовик Sitrak

132

28 марта в 1 час 51 минуту на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 филиала казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 18 километре автодороги Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 136 пожарно-спасательного отряда № 34 в количестве 4 человек личного состава.

На место происшествия также прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии на место происшествия в 2 часа 7 минут было установлено, что произошло опрокидывание грузового автомобиля Sitrak с разливом топлива. Был подан 1 ствол «Б». Пострадавших нет, сообщает пресс-слжба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"