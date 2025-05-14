Ночью 15 мая местами в регионе сохранится сильный дождь

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 15 мая 2025 года местами в Самарской области сохранится сильный дождь.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com