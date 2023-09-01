НКО региона на реализацию социальных проектов могут получить поддержку Фонда президентских грантов

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Сегодня, 1 сентября 2023 года, стартовал прием заявок для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов. Участниками конкурса могут стать некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации не менее чем за 6 месяцев до даты завершения приема заявок на конкурс. Участники предыдущих конкурсов могут подготовить новый проект или доработать старый и снова подать заявку на участие в конкурсе.



Напомним, что с 2020 года Самарская область по числу поданных заявок на конкурс Фонда президентских грантов входит в первую десятку, а по числу победителей – в топ-5 регионов страны. А в 2022 и 2023 годах Самарская область сумела выйти на 3 место (после Москвы и Санкт-Петербурга) и по числу победителей (134 проекта), и по сумме полученных грантов (222,2 млн руб.). Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,2 млрд. руб.



«Важно, что мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые инициируют общественные организации, и которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия и просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигают наши земляки», – ранее отмечал Глава региона Дмитрий Азаров.



Для участия в первом конкурсе 2024 года некоммерческая организация может подать заявку в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов. Конкурс состоится по 11 грантовым направлениям:

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

4. Поддержка молодежных проектов;

5. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

6. Сохранение исторической памяти;

7. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

8. Охрана окружающей среды и защита животных;

9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

11. Развитие институтов гражданского общества.



Заявку можно подать до 16 октября 2023 года. Итоги конкурса будут объявлены в январе 2024 года.

Фото: департамент информационной политики СО