НКО региона на реализацию социальных проектов могут получить поддержку Фонда президентских грантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в средней школе №165 поселка Прибрежный состоялась церемония открытия полноразмерного макета легендарного ракетного двигателя РД-107А.
ОДК-Кузнецов передал опорной школе ракетный двигатель
1 сентября, в день празднования Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества.
Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов поздравил казаков с Днем российского казачества
В пятницу, 1 сентября, городскому округу Самара были переданы 50 новых автобусов. В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
На городские маршруты в Самаре вышли 50 новых автобусов
 Гимназия № 1 является одним из ведущих образовательных учреждений Самарской области, входит в топ лучших образовательных организаций нашей страны. 
Виктор Кудряшов поздравил с Днем знаний воспитанников гимназии №1
За прошедшие годы патрульно-постовая служба превратилась в одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений охраны общественного порядка .
В Самаре на площади Славы откроется фотовыставка к 100-летию со дня образования ППС МВД России
Сенатор посетил Гимназию №3 Самары, а также Самарский национальный университет им. С.П. Королёва, поздравил учащихся и студентов с новым учебным годом.
Фарит Мухаметшин принял участие в праздничных мероприятиях ко Дню знаний в Самаре
Спустя шесть лет большой хоккей возвращается в Автоград.
Завтра в ЛДС «Лада-Арена» состоится долгожданный старт «Лады» в КХЛ
Гостям игровой зоны помогал сказочный герой-энергетик Теплослав.
Энергетики «Т Плюс» поздравили школьников с Днем знаний
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.33
0.4
EUR 104.94
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
В преддверии нового учебного года в 45 школах Самары был проведен ремонт 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

НКО региона на реализацию социальных проектов могут получить поддержку Фонда президентских грантов

1 сентября 2023 14:45
182
Участники предыдущих конкурсов могут подготовить новый проект или доработать старый и снова подать заявку на участие в конкурсе.

Сегодня, 1 сентября 2023 года, стартовал прием заявок для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов. Участниками конкурса могут стать некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации не менее чем за 6 месяцев до даты завершения приема заявок на конкурс. Участники предыдущих конкурсов могут подготовить новый проект или доработать старый и снова подать заявку на участие в конкурсе.

Напомним, что с 2020 года Самарская область по числу поданных заявок на конкурс Фонда президентских грантов входит в первую десятку, а по числу победителей – в топ-5 регионов страны. А в 2022 и 2023 годах Самарская область сумела выйти на 3 место (после Москвы и Санкт-Петербурга) и по числу победителей (134 проекта), и по сумме полученных грантов (222,2 млн руб.). Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,2 млрд. руб.

«Важно, что мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые инициируют общественные организации, и которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия и просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигают наши земляки», – ранее отмечал Глава региона Дмитрий Азаров.

Для участия в первом конкурсе 2024 года некоммерческая организация может подать заявку в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов. Конкурс состоится по 11 грантовым направлениям:
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4. Поддержка молодежных проектов;
5. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
6. Сохранение исторической памяти;
7. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
8. Охрана окружающей среды и защита животных;
9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
11. Развитие институтов гражданского общества.

Заявку можно подать до 16 октября 2023 года. Итоги конкурса будут объявлены в январе 2024 года.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Знакомство с новой школой, которая впервые открыла свои двери, состоялось у детей, проживающих в Автозаводском районе Тольятти.
1 сентября 2023  16:41
Губернатор Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области
171
Они вынуждены находиться на домашнем обучении или будут заниматься с педагогами, которые приходят к ним в больницу. 
1 сентября 2023  13:14
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей, которые лечатся в больнице Середавина   
379
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
30 августа 2023  17:14
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
1228
Предложенные губернатором поправки в бюджет Самарской области единогласно поддержали депутаты регионального парламента.
30 августа 2023  14:29
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал на что добавят средств в областном бюджете
915
На форум «Сообщество» в Самару приехали общественники из 71 региона страны.
29 августа 2023  16:03
Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны
795
Весь список