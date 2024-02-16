Николай Шульгинов и Дмитрий Азаров открыли работу съезда Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс» в Самаре

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В пятницу, 16 февраля, Министр энергетики России Николай Шульгинов работает в Самарской области. Вместе с губернатором региона Дмитрий Азаров он открыл работу учредительного съезда Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс». На форуме обсуждались вопросы подготовки кадров для отрасли, а также научно-технологического и инновационного развития тепло- и электроэнергетики.

Глава российского Минэнерго отметил, что компании отрасли сегодня крайне нуждаются в молодых профессиональных специалистах. По его мнению, создание Ассоциации опорных вузов будет способствовать решению этой задачи. «Подобные Ассоциации уже созданы другими компаниями, такими как Роснефть, Газпром и т.д. Сегодня есть возможность использовать их опыт. Стратегическое партнерство компании и вузов позволит привлечь студентов на теплоэнергетические специальности в два раза больше. Надеемся, что так и будет, – подчеркнул Николай Шульгинов и добавил, что такое сотрудничество дает преимущества для каждой стороны. – Для вузов – это дополнительный финансовый и материальный ресурс, база для прохождения практики. Для работодателя – это возможность предъявить свои требования к образовательным программам».

Серьезным подспорьем в развитии двусторонних отношений между университетами и работодателем может стать федеральный проект Министерства науки и высшего образования «Передовые инженерные школы». Его главная цель как раз состоит в том, чтобы обеспечивать экспортно ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости, а также создавать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с бизнесом. В прошлом году было создано около 30 таких передовых школ по всей стране. В этом году их количество вырастет до 50.

«Мы должны стремиться к созданию таких школ, которые открывают возможности для подготовки технологической элиты инженеров, в том числе в электроэнергетике, – обозначил один из приоритетов Николай Шульгинов. – В рамках федерального проекта есть возможность использования бюджетных ресурсов в виде грантов с учетом софинансирования со стороны компаний. Это очень важное дело и показывает класс подготовки специалистов».

Участников учредительного съезда поприветствовал губернатор Самарской области. По его мнению, этот форум стал значимым событием не только для нашего региона, но и других субъектов России. Дмитрий Азаров поблагодарил руководство компании «Т Плюс» – надежного партнера региона – за вовлеченность в подготовку квалифицированных специалистов.

«Съезд дает очень серьезный импульс развитию сферы энергетики. Я уверен, что сегодня все вузы ориентированы на будущих работодателей, что также, как и в Самарской области, по запросу будущих работодателей, ведущих компаний вузы перестраивают свои учебные планы и программы. В нашем регионе мы раз в полгода готовы это делать», – отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил ректора Самарского государственного технического университета Дмитрия Быкова, который активно работает со множеством крупнейших компаний, нацеленных на подготовку студентов для своей отрасли и развитие технологий. «Мы понимаем, насколько значима отрасль – это и тепло, и свет в домах наших сограждан, это реализация сложнейших высокотехнологичных проектов, а мы запускаем все новые и новые высокотехнологичные производства на территории нашего региона. Все это требует надежности и развития, квалификации и компетенции», – отметил глава региона.

«Мы выходим на новый уровень взаимодействия, который открывает масштабные перспективы для университета, для студентов и для компании «Т Плюс». Уверен, что мы не подведем и в ближайшее время порадуем своими результатами. Мы готовы решать все задачи, которые перед нами будут поставлены, у нас все получится», – уверен ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Сегодня компания «Т Плюс» на постоянной основе сотрудничает с Самарским политехом. Уже есть целый ряд совместных проектов, в том числе «Школа молодого энергетика» и «Тест-драйв». «Такой системный подход позволит обеспечить высокотехнологичную отрасль, стратегически важную для нашей страны, квалифицированными кадрами. Уверен, от решения по созданию Ассоциации опорных вузов выиграют все – компания, вузы и студенты», – считает Дмитрий Азаров. Он добавил, что дополнительный импульс развитию отношений может придать работа в рамках Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Тем более, что большая часть вузов, которые вошли в состав объединения, являются партнерами НОЦ.

Глава региона отметил, что дефицит кадров ощущается в разных сферах и отраслях. Это при том, что в Самарской области наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. Количество людей, которые ищут работу, более чем в 6 раз меньше числа открытых вакансий. «Каждая отрасль сегодня испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Мы делаем правильный шаг в этом направлении, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Внимание к подготовке кадров в высшей школе, в системе образования в целом нашего Президента Владимира Владимировича Путина еще раз было подтверждено его выступлением буквально два дня назад. А прошлый год, который был объявлен Годом педагога и наставника, еще раз говорит о самом внимательном отношении Главы государства к системе образования и подготовки кадров. Очень надеюсь, что опорные вузы не подведут, сделают все во имя и во благо нашей прекрасной страны, каждого вуза и студента».

«Проведение учредительного съезда Ассоциации опорных вузов – очень важным и значимым событием. Спасибо большое вузам, которые сотрудничают с нами на постоянной основе. Теперь мы хотим выйти на новый уровень отношений. Думаю, что в этом вопросе важная поддержка Министерства энергетики РФ, Губернатора Самарской области. Считаю, что мы сегодня открываем новую страницу в развитии. Мы приложим усилия по подготовке кадров, чтобы отрасль энергетики обновлялась, становилась надежнее и работоспособнее», – сказал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

Важно отметить, что компания «Т Плюс» является надежным партнером региона. Напомним, в прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов в рамках проведения Петербургского международного экономического форума заключили соглашение, предусматривающее привлечение инвестиций в объеме 3,6 млрд рублей на модернизацию теплосетевой инфраструктуры региона. Это позволит в течение двух лет отремонтировать 71 км теплосетей и улучшить качество предоставления коммунальных услуг для 51,5 тыс. жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

После форума Николай Шульгинов и Дмитрий Азаров познакомились с возможностями Центра мониторинга качества «ЭнергосбыТ Плюс», который организован на базе Самарского филиала компании. Он был создан в 2020 году для контроля за качеством и параметрами теплоснабжения в городах России, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения по методу альткотельной.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»