Невролог рассказала о пользе скандинавской ходьбы

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Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о пользе этого вида активности.

Скандинавская ходьба подходит людям с избыточным весом, пожилым, детям, а также пациентам, которым показана реабилитация после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, как метод оздоровительной лечебной физкультуры в комплексном лечении гипертонической болезни и патологий с нарушением функции внешнего дыхания.

Скандинавская ходьба более активна, чем обычная, так как нагружает разные группы мышц, которые редко задействованы в жизни. Это особенно полезно для малоактивных людей, далеких от спорта и с сидячей работой. Палки, которые нужно поднимать и опускать при каждом шаге, заставляют работать плечевой пояс, межреберные мышцы, руки, пресс.

«Ходьба с палками требует слаженных движений рук и ног, что помогает развить ловкость и координацию. Поскольку при поднятии рук сильнее расширяется грудная клетка, в легкие поступает больше кислорода. Улучшаются кровообращение и обмен веществ, что укрепляет иммунитет и снижает риск инфекционных заболеваний, помогает победить бессонницу и справиться с хронической усталостью. Кроме того, кислород насыщает клетки мозга, что благотворно влияет на память и мыслительные способности», — объяснила Демьяновская.

Несмотря на то, что скандинавская ходьба задействует больше мышц, чем бег трусцой, ее нельзя назвать сложным или опасным видом спорта — напротив, это одна из самых щадящих активностей, добавила врач. Она безопаснее, чем бег и даже обычная быстрая ходьба, поскольку не нагружает так сильно суставы и позвоночник: вес тела не давит на них, а распределяется равномерно за счет опоры на палки.

«Как и многие виды физических упражнений, ее не рекомендуют при повышенной температуре тела, активных воспалительных процессах, любых хронических заболеваниях в стадии обострения, при выраженной недостаточности кровоснабжения миокарда, деформациях позвоночника, в остром периоде инфаркта и инсульта», — обратила внимание Демьяновская.

Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых скандинавская ходьба разрешена, но требует индивидуального подхода к тренировке. К ним относятся дегенеративные заболевания позвоночника без компрессии корешков, мышечно-тонические синдромы, стабильная компенсированная ишемическая болезнь сердца. Перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом, а сами упражнения проводить под присмотром инструктора, напомнила эксперт.

«Также важно подготовиться к занятиям: подобрать по росту палки, изучить по видео или очно правильную механику движений, провести первую тренировку с тренером или опытным спортсменом. Во многих городах есть клубы скандинавской ходьбы, куда можно записаться на индивидуальные или групповые тренировки с инструктором. Как и перед любой тренировкой, полезно размяться: сделать десяток шагов на месте, наклоны, повороты, неглубокие приседания, круговые движения в плечевых и тазобедренных суставах, несколько раз поднять и опустить палки», — сказала невролог.

После тренировки не следует останавливаться сразу, лучше замедляться постепенно, выравнивая дыхание. Тренироваться нужно регулярно, но напрягаться по мере возможностей, внимательно прислушиваясь к самочувствию — ходить с комфортной скоростью и останавливаться отдохнуть, если это требуется. Постепенно организм привыкнет к нагрузкам и будет легче их переносить, общая выносливость повысится.

«Если не допускать ошибок в механике упражнений и соблюдать правила, скандинавская ходьба принесет много пользы: поспособствует укреплению иммунитета и расслаблению мышц, стабилизации нервной системы, улучшит гибкость (способность делать движения с большей амплитудой), а при постоянной практике — существенно укрепит мышечный каркас туловища и конечностей», — заключила Демьяновская.

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