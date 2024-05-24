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Длительная работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта, кровоизлияния в мозг и сердечной недостаточности.
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Невролог: об опасности работы в огороде вниз головой

24 мая 2024 20:26
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Длительная работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта, кровоизлияния в мозг и сердечной недостаточности.

Длительная работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта, кровоизлияния в мозг и сердечной недостаточности. Об этом 23 мая «Известиям» рассказала невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России, кандидат медицинских наук Юлия Ярыгина.

По ее словам, в таком положении происходит переполнение сосудов головного мозга.

«Организм человека приспособлен к вертикальному положению головы, как строением самого позвоночника, так и сложной системой регуляции кровообращения. Долгое пребывание в согнутом положении неестественно для позвоночника, сердечно-сосудистой системы и пищеварения», — объяснила специалист.

Ярыгина добавила, что в таком «вынужденном» положении накапливается напряжение в мышцах, и это может привести к боли в шее и пояснице. Кроме того, из-за нарушения в этом положении системы саморегуляции кровотока снижается кровоснабжение головного мозга кислородом, что чревато головной болью и головокружениями.

Врач предостерегла от работы вниз головой людей с рядом заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, а также со сколиозом позвоночника.

«Работать на огороде вниз головой особенно нельзя людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца), нервной системы (например, болезнью Паркинсона, хронической недостаточностью мозгового кровообращения), при сколиозе позвоночника и грыжах межпозвонковых дисков. Стоит ограничить работу вниз головой, если у человека есть частые колебания артериального давления и боли в сердце, головные боли»», — предупредила Ярыгина.

Помимо этого, невролог обратила внимание, что в согнутом положении тела уменьшается объем движений грудкой клетки при дыхании, из-за чего кровь меньше насыщается кислородом. Всё это приводит к ухудшению самочувствия и увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это касается не только работы в огороде, но и любой работы, при которой человек находится в наклоненном положении, подчеркнула она.

Специалист рекомендовала огородникам при работе на грядках использовать невысокую скамейку или небольшой стул, надевать на колени специальные накладки, чаще использовать приборы, заменяющие ручной труд, а также делать более высокие грядки. Кроме того, Ярыгина посоветовала ограничивать физнагрузку в жару и избегать контакта с мокрой и холодной водой, чтобы не спровоцировать воспалительные заболевания.

 

Фото:  pxhere.com

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