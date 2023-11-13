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«Нет ненависти и вражде»: в регионе прошли профилактические беседы со студентами и старшеклассниками

13 ноября 2023 16:10
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Нацеленные на формирование нетерпимости к экстремизму у молодежи.

На территории Самарской области прошли профилактические встречи в рамках акции «Нет ненависти и вражде», нацеленные на формирование нетерпимости к экстремизму у молодежи.

Полицейские совместно с общественниками проинформировали жителей региона о противоправных действиях и ответственности за их совершения.

Так, представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андрианов и Ирина Логинова провели профилактические беседы с обучающимися ряда образовательных учреждений города Самары.

Сотрудники полиции напомнили нормы законодательства Российской Федерации, запрещающие пропаганду и агитацию, порождающие социальную, расовую, национальную ненависть и вражду, а также об ответственности, предусмотренной за совершение подобных деяний.

Иван Андрианов уделил особое внимание безопасному поведению в сети Интернет, особенно в социальных сетях, напомнив о недопустимости распространения информации, унижающей честь и достоинство человека.

В одном из сызранских колледжей прошла профилактическая беседа о пагубном воздействии идеологии экстремизма, к каким последствиям он может привести, а также напомнили об ответственности за противоправные действия. Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» Наталья Киреева в своем приветственном слове напомнила студентам о важных событиях в истории нашей страны, которые сплотили народ России, о тех, кто несмотря на лишения и трудности смог доказать свою любовь к Отечеству, проявляя невероятные примеры доблести и героизма.

На территории Похвистневского района прошла беседа со старшеклассниками, на которой старший оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использование IT-технологий, старший лейтенант полиции Дмитрий Бибуков и майор полиции Сергей Кудряшов рассказали студентам о понятиях «экстремизма» и «терроризма». Полицейские пояснили, как нужно действовать в случае захвата заложников, куда обращаться в случае обнаружения подозрительных предметов в общественных местах. Сотрудники полиции обратили внимание молодежи на ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

В Приволжском районе в рамках  Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде» начальник Отдела МВД России по Приволжскому району подполковник полиции Владимир Незванкин  совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел  настоятелем храма в честь Святителя Николая муниципального района Приволжский иереем Алексеем  и исполняющим обязанности  начальника отдела по делам молодежи администрации муниципального района Приволжский Вероникой Паниной  провели профилактическое мероприятие  с учащимися  старших классов  средней школы №1 села Приволжье.

Подполковник полиции рассказал подросткам, что такое экстремизм и терроризм, какая ответственность предусмотрена за совершение правонарушений и преступлений экстремистской направленности, обсудил конкретные опасные ситуации, возникающие при виртуальном общении с незнакомцами в социальных сетях. Также в школе №2 прошла встреча, в ходе которой ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Владимир Буртасов акцентировал внимание учащихся на современных методах агитации, обработки сознания в Интернете и рассказал о правилах безопасности, следование которым позволит успешно им противостоять.

В Волжском районе сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Волжскому району встретились с учащимися образовательных учреждений с. Рождествено, с. Воскресенка и микрорайона Южный город. Инспектора по делам несовершеннолетних майор полиции Татьяна Мулызева, майор полиции Ольга Сутесова и младший лейтенант полиции Ирина Крылова рассказали ребятам о нетерпимости к экстремистской идеологии, пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, необходимости развития общественной активности в противостоянии этим явлениям.
Полицейские рассказали ребятам также об ответственности за совершение экстремистских действий.

В Жигулёвске инспектор ПДН О МВД России по городу Жигулёвску лейтенант полиции Юлия Шипагина провела беседы с учащимися ГБОУ СОШ №13.  Цель встречи - формирование у подростков нетерпимости к экстремистской идеологии, предотвращение межнациональной и межконфессиональной напряженности.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Полиция

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