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Нерабочие дни в регионе: что будет работать, а что закроют

22 октября 2021 17:41
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Посещение ТЦ и образование.

С 25 октября в Самарской области вводятся дополнительные нерабочие дни, которые объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Такое решение принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. В ЦУР СО рассказали, будут ли работать ТЦ, продолжатся ли уроки в школах и как обстоят дела с детскими садами, пишет sova.info.

Президент Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года". Согласно документу, у россиян сохранится заработная плата, а Правительство уже готовит необходимый пакет мер для поддержки бизнеса.

Какие организации будут работать, а какие нет?

Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова, работу продолжит общепит, но только в режиме доставки и навынос. Не закроются аптеки, продуктовые магазины и другие организации, обеспечивающие жителей предметами первой необходимости.

Продолжат работу системообразующие предприятия, а также медицинские организации, полиция, МЧС и т.д. Столовые и буфеты, где питаются сотрудники, будут открыты. Не закроются и те, кто работает исключительно в дистанционном режиме. Ограничения также не коснутся нотариусов, работников соцзащиты и Госжилинспекции.

А вот учреждения культуры закрываются. Приостанавливают деятельность театры, библиотеки и музеи. В нерабочие дни не будут функционировать физкультурно-спортивные организации всех типов, фитнес-центры, спортивные объекты. Не состоятся и тренировки.

Работают ли самозанятые и малый бизнес?

Трудиться продолжат только те самозанятые, которые "выполняют неотложные работы". В перечень вошли:
услуги по ремонту обуви,
прачечные,
пункты выдачи,
шиномонтаж,
станции техобслуживания.
Что касается парикмахерских, салонов красоты, бань и автомоек, то они будут закрыты.

Посещение ТЦ

Посещение крупных торговых центров и рынков разрешается только с сертификатом о вакцинации (QR-кодом) или справкой о перенесённом заболевании. При себе необходимо также иметь паспорт. Внутри тоже работают только магазины с товарами первой необходимости.

Образование

Школьники Самарской области уходят на каникулы. В детских садах будут созданы дежурные группы. Что касается дополнительного образования, то кружки и секции смогут работать дистанционно.

Студенты вузов и сузов будут учиться дистанционно.

 

 Фото: ЦУР63

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