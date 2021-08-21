"Неочевидная Самара" - те уголки, в которые редко заглядывает случайный прохожий

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Самара — это не только набережная, парки и скверы. Но и те уголки, в которые редко заглядывает случайный прохожий. А ведь именно на этих улочках ждут своего исследователя подлинные сокровища города.

Первое путешествие посвящено неоготике - архитектурному стилю, непривычному для средней полосы России. Можно ли попасть на крышу кирхи? Из какого двора открывается самый лучший вид на костел? Как исторический особняк из доходного дома превратился в коммуналку и кто живет там сегодня? Инга Пеннер покажет вам "Неочевидную Самару".

Путешествие по необычной готической Самаре — смотрите в ролике sova.info. Давайте прогуляемся вместе и посмотрим своими глазами на неочевидный город.

Фото: скриншот видео