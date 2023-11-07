"Нелегал-2023": из России депортировали около 15 тыс нелегальных мигрантов в ходе операции МВД

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Около 15 тысяч иностранцев выдворили из России в ходе операции "Нелегал-2023", передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. <...> Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске", — сообщила она.

По словам Волк, операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября этого года. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из государств — членов ОДКБ.

Всего за два этапа удалось выявить около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. В их числе более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России. Кроме того, обнаружено свыше 22 тысяч нарушений в трудовой деятельности, уточнила она.

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