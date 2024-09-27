Негативные привычки самарских сотрудников: что тормозит карьерный рост?

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В Самаре работодатели определили перечень привычек, которые могут серьёзно помешать профессиональному развитию. Исследование, проведённое проектом «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» совместно с платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра компании «АльфаСтрахование», выявило ключевые факторы, вызывающие недовольство у руководителей.

Одним из факторов, способных навредить карьере, является привычка сотрудников регулярно опаздывать. Так, 42,8% самарских работодателей высказали негативное отношение к систематическим опозданиям. Кроме того, критика начальства, распространение сплетен и обсуждение коллег также снижают шансы на успех — 35,4% руководителей считают такое поведение неприемлемым.

Зависимости, включая алкоголизм и наркотики, по-прежнему остаются основным барьером для трудоустройства и являются причиной увольнения в 97% случаев. При этом 82% работодателей Самары также отнесли к нежелательным привычкам чрезмерное увлечение видеоиграми.

Привычка сотрудников устраивать перекусы прямо за рабочим столом вызывает раздражение у 34,1% руководителей. Кроме того, 31,7% отмечают, что частые личные телефонные звонки и нерабочие беседы могут отрицательно сказаться на восприятии сотрудника в коллективе.

Самарские работодатели также обращают внимание на внешний вид сотрудников: 27,3% опрошенных выразили недовольство, если человек выглядит неопрятно или носит одну и ту же одежду. Прокрастинация вызывает раздражение у 24,6% руководителей.

Курение воспринимается негативно только тогда, когда оно нарушает рабочий процесс или вызывает жалобы со стороны клиентов. Об этом упомянули 61,9% респондентов.

Кроме того, среди личных качеств работодатели не приветствуют импульсивность (28,8%), неготовность брать на себя ответственность (26,9%), склонность к конфликтам (21,4%), трудности во взаимодействии с коллективом (19,7%) и манипуляции состоянием здоровья (16,2%).

«Любой взрослый человек осознает, что работа – это взаимодействие в сообществе специалистов, где каждый идет на какие-то уступки для организации рабочего процесса. Это не следует воспринимать как нарушение личных границ или необходимость отказаться от всего, что человеку комфортно и привычно. И если незначительные особенности могут остаться незамеченными, то глобальные, которые затрагивают интересы других людей или влияют на рабочие процессы – уже нет. В такой работе над собой зачастую можно найти точки внутреннего роста и возможности для новых достижений», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в онлайн-опросе приняли 1409 человек. Ответы подразумевали множественный выбор.