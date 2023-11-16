Не торопитесь: начальник ГИБДД рассказал об особенностях вождения автомобиля осенью и зимой

87

Многолетняя статистика аварийности показывает, что в осенне-зимний период увеличивается количество ДТП. И это не случайные происшествия, а следствие того, что водители не придерживаются правил вождения в это время года, не учитывают особенности осенне-зимней дороги, выпадение осадков и перепады температуры.

Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

«Главные и самые непростительные нарушения — это превышение скорости, несоблюдение дистанции и банальная невнимательность, - объясняет Юрий Некрасов. - Превышение скорости остается причиной большинства аварий, которые совершаются и новичками, и бывалыми водителями. Бездумно давить на газ крайне опасно в любой сезон, а в осенне-зимний период это настоящий приговор, потому что на скользкой дороге это чаще всего приводит к потере управляемости и заносу автомобиля. Как следствие — выезд на встречную полосу, вылет в кювет, столкновениям с другими транспортными средствами, наезд на пешеходов и прочие чрезвычайные ситуации. Так что не стоит торопиться».

Огромное количество аварий, по словам Некрасова, происходит из-за банальной рассеянности: отвлекся от дороги, заговорился, заслушался, задумался, и в результате не удостоверился в безопасности маневра, не справился с управлением автомобиля в сложных дорожных условиях, внезапно потерял траекторию движения, выехав на соседнюю или встречную полосу; «догнал» впереди идущую машину, не заметил запрещающего сигнала светофора.

«В осенне-зимнее время водители должны быть максимально собранными и не растрачивать свое внимание на собеседников, гаджеты, фаст-фуд и даже самые красивые пейзажи за окном, - обращает внимание Юрий Некрасов. – Ситуация на дороге меняется очень быстро. Только вы ехали по сухому асфальту, но внезапно на дороге может оказаться лужа. И вот уже водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу или съехал с дороги со всеми печальными последствиями».

С наступлением осени особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности ГИБДД региона рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

С начала этого года на дорогах Самарской области зарегистрировано 2495 ДТП, в которых погибло 265 человек и 3201 человек получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего причиной смерти людей становились столкновения автомобилей из-за выезда одного из них на встречную полосу, на втором месте – наезд на пешехода, на третьем – управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Фото предоставлено ЦУР СО