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Не только отдыхать: 21% самарцев в каникулы найдут время для самообразования

9 декабря 2024 09:55
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Не только отдыхать: 21% самарцев в каникулы найдут время для самообразования

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане, которые не заняты на работе во время январских каникул.

Учиться во время каникул будут 21% самарцев, имеющих работу. Судя по комментариям, чаще всего во время отдыха от служебных обязанностей собираются изучать нейросети и возможности их применения в своей сфере деятельности. За каникулы также планируют подтянуть знание иностранных языков, прокачаться в бухучете, аналитике, маркетинге, продажах, разработке ПО. Педагоги и медики хотят уделить время повышению квалификации.

Женщины делились планами провести каникулы с пользой для профессионального роста чаще мужчин. Горожане до 35 лет — чаще тех, кто старше. А вот среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей меньше всего желающих посвятить первую декаду 2025 года профессиональному развитию: «Иногда нужно и просто отдыхать!»


Время проведения: 25 ноября — 6 декабря 2024 года
 

Что будут изучать и осваивать (контекстный анализ комментариев):

·        Нейросети, искусственный интеллект

·        Иностранный язык

·        Финансы, бухгалтерский учет, экономика

·        Аналитика

·        Маркетинг

·        Кадровое делопроизводство

·        Продажи

·        Программирование

·        Проектирование

·        Система менеджмента качества

·        Врачебные курсы/курсы медицинских сестер

·        Педагогические курсы

 

Теги: Опрос

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