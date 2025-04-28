Не стало основательницы телестудии «Товарищ» Лилии Тарасовой

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В Самаре простятся с легендой самарской и советской тележурналистики, одной из основательниц телестудии «Товарищ» Лилией Тарасовой. Её не стало в понедельник, 28 апреля. Ей было 87 лет.

Лилия Тарасова создала «Товарищ» вместе со своим мужем, Вениамином Яковлевым, в 1968 году. За 67 через телестудию прошло немало молодых людей. Многие из них не только остались в журналистике, но и достигли высоких результатов. Например, выпускником «Товарища» является телеведущий, бывший заместитель министра культуры РФ и директор московского парка «Зарядье» Иван Демидов. Вот что он сам говорит о роли «Товарища» в жизни:

— Когда я говорю, что такое телевидение, я вспоминаю не программу «Взгляд», и не своих учителей из КВН или «Что, где, когда», не «Музобоз» и даже не работу по созданию православного телеканала «Спас». Я вспоминаю весенний день, когда четвероклассником пришел на конкурс в телестудию «Товарищ» и этот момент определил всю мою жизнь, — рассказывал Иван Демидов.

Сама Лилия Ивановна называла «Товарищ» — мечтой, которая осуществилась.

Источник: 63.RU