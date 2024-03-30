Названы наиболее угоняемые авто в России

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По итогам I квартала 2024 года число угонов в России сократилось в три раза, следует из данных аналитиков страхового дома ВСК, с которыми ознакомились «Известия» 30 марта. Чаще всего злоумышленники угоняли BMW и Hyundai.

Самый заметный прирост преступлений был зафиксирован в Воронежской области — в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом в столичном регионе число угонов, наоборот, сократилось — с 75% от общего числа происшествий до 50%. Кроме того, в два раза уменьшилось количество угонов в Санкт-Петербурге.

«По данным ВСК, в 2024 году изменился и топ наиболее угоняемых авто. Если ранее антирейтинг возглавляли Hyundai (31%) и Kia (18%), то в 2024 году лидерами стали Hyundai и BMW (по 30%).Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe», — сообщили эксперты.

По их информации, не менее 50% угонов пришлось на автомобили из корпоративных автопарков.