Названы категории туристов, которым опасно ездить за границу

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В этом году тысячи путешественников оформили страховые полисы в компании «Согласие». Огромное количество поездок завершились благополучно. И лишь отдельные турне обернулись трагедией. Эксперты «Согласия» поделились данными печальной статистики и дали рекомендации, как избежать рисков в поездках.

Более половины погибших во время путешествий за границу в 2023 году российских туристов – старше 60 лет, у подавляющего большинства из них смерть была вызвана кардиологическими проблемами. Сопоставимые данные фиксируются и годом ранее.

Доля ушедших из жизни во время отдыха за рубежом в возрасте 50-60 лет составляет около 12 %, в возрасте от 30 до 50 лет – порядка 24 %, младше 30 лет – 12 %. Основная причина летальных исходов – заболевания сердца. Среди иных обстоятельств – смерть в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, в т. ч. в различных ДТП, а также из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Большая часть страховых случаев, связанных с гибелью застрахованных туристов, произошла в Турции – 45 %. В Египте – 15 %, в ОАЭ – 12 %. Также трагические инциденты были в Таиланде, Финляндии, Грузии, Казахстане, Непале и др. В целом доля умерших коррелирует с основными туристическими потоками в текущем году.

Эксперты страховой компании «Согласие» отмечают, что резкая смена климата, статичное положение во время долгих перелетов, перепады атмосферного давления при взлетах и посадках, смена часовых поясов и питания, стресс во время дороги могут ухудшить состояние даже здоровых людей. Тем более эти факторы в совокупности способны негативно повлиять на путешественников, имеющих хронические проблемы со здоровьем.

«Безусловно, это не означает, что перелет и отдых за рубежом представляют серьёзную опасность. Доля трагичных случаев во время путешествий ничтожно мала по сравнению с успешными поездками, которые обошлись без всяких недомоганий. Тем не менее, людям, у которых присутствуют какие-либо жалобы, хронические заболевания и особенно – кардиологические проблемы, мы рекомендуем перед поездкой пройти медобследование по месту проживания, чтобы исключить возможные риски и убедиться, что поездка будет безопасна. Кроме того, туристам, у которых диагностированы сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие заболевания, требующие постоянного приема препаратов, необходимо позаботиться о том, чтобы на протяжении всей поездки привычные лекарства всегда были под рукой. Приобрести их за рубежом будет непросто. Во многих странах действуют жёсткие ограничения на продажу лекарственных средств без рецепта врача, кроме того, аналоги привычных лекарств могут оказать иное воздействие», – советуют специалисты.