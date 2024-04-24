Названо идеальное время для первой чашки кофе

148

Первую за день чашку кофе не стоит пить сразу после пробуждения, предупредил британский сомнолог Рекс Исап. Идеальное время для этого напитка он назвал в беседе с Mirror.

По словам Исапа, нужно выждать как минимум час после пробуждения. «Когда вы проснулись, уровень кортизола находится на своем пике. Кортизол, который ассоциируют со стрессом, повышает тревожность, и употребление кофеина в это время может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или даже к нечувствительности к кофеину», — сказал он.

Исап уточнил, что толерантность к кофеину выражается в дневной сонливости, которая возникает, несмотря на выпитый кофе. «В течение дня ваш мозг вырабатывает химическое вещество под названием аденозин, пишет Лента. По сути, он способствует сну; пока вы бодрствуете, он накапливается и помогает почувствовать сонливость. Но кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые поддерживают внимательность и способствуют бодрствованию. Если у вас когда-либо были проблемы со сном после употребления кофе в течение дня, возможно, именно поэтому», — заключил он.