Назван топ-5 популярных у россиян ароматов

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В топ-5 популярных у россиян ароматов попали цитрусовые, цветочные, древесные, фруктовые и пряные ноты. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков «Золотого Яблока», с которыми ознакомились «Известия» 30 марта.

При этом женщины чаще всего выбирают цветочные, фруктовые, цитрусовые и древесные парфюмы. Мужчины — древесные, кожаные, цитрусовые и пряные.

Эксперты выяснили, что парфюмерные предпочтения с возрастом могут меняться. Например, девушки от 18 до 35 предпочитают цветочные, фруктовые, цитрусовые и гурманские ноты, а респонденты старше 35 лет всё чаще наряду с цитрусовыми и цветочными называют древесные ароматы.

В то же время самым популярным парфюмерным продуктом оказалась парфюмерная вода — в среднем именно ее предпочитают 60% людей. На втором месте — туалетная вода: ее выбирают 45% женщин и 51% мужчин. На третьем месте — духи: ими пользуется каждый третий (36% респондентов).

Вместе с тем 61% россиянок рассказали, что, выбирая парфюм в подарок женщине, стоит отдать предпочтение флакону 50 мл. Абсолютное большинство мужчин предпочитают флаконы по 100 мл (65%). Тревел-формат объемом 15 мл выбрали 14% женщин и 11% мужчин.

Только 8% россиян отметили, что слышат на себе аромат своего парфюма на протяжении долгого времени — остальные замечают его либо сразу после нанесения (44%), либо еще какое-то время спустя, но это уже зависит от конкретного продукта (41%). Еще 7% признались, что никогда не слышат на себе запах парфюма.