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Назван ТОП-4 полезных напитков на осень

1 октября 2024 10:28
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Назван ТОП-4 полезных напитков на осень

Согреть холодным осенним днем, поднять настроение, обогатить базовый рацион и разнообразить палитру его вкусов - все это может сделать по-настоящему полезный напиток. Какие напитки принесут максимальную пользу осенью и почему, рассказывает Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen.

Горячие травяные или чайные напитки, обогащенные специями. Добавьте в привычный вам горячий напиток, приготовленный на основе трав или чая, имбирь, корицу и гвоздику. Пряное и ароматное сочетание не только добавит новых вкусов, но и выполнит “эффект согревания”, столь полезный в прохладный сезон. Дело в том, что имбирь содержит в себе алкалоид гингерол, именно он оказывает воздействие на тепловые рецепторы языка, влияя на термогенез. В приготовлении такого напитка лучше использовать свежий корень имбиря, однако не исключен и имбирь в порошке. Пить напиток можно в течение дня на протяжении всего осенне-зимнего сезона.

Горячий чай с лимоном и свежими ягодами. Лимон в сочетании с облепихой, смородиной, клюквой, брусникой, калиной, вишней или малиной (как в свежем, так и в замороженном виде), а также небольшим количеством меда, добавленные в чай, усилят согревающий эффект, обогатят наше питание и помогут организму расслабиться. Такой напиток обладает богатой палитрой витаминов и минералов: А, С, Е, группа В, К, бета-каротины и другие. Рекомендую заменить привычный кофе или классический чай таким напитком. Кстати, в осенний период хорошо устраивать разгрузочные дни на основе теплых напитков, горячий чай с лимоном и свежими ягодами отлично подойдет для такого случая.

Фруктовые безалкогольные глинтвейны. Напиток, сделанный на базе фруктового или же ягодного сока, а также на свежих или сушеных ягодах и фруктах (яблоки, груши, курага, чернослив, айва) с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна, цедры апельсина или лимона, кардамона и изюма. Фруктовый безалкогольный глинтвейн обладает эффектом согревания за счет пряности, легкой горечи, остроты и температуры. Напиток является достаточно концентрированным и насыщенным - рекомендован к использованию не чаще 1-2 порций в день. С осторожностью стоит пить людям, склонным к аллергическим реакциям, имеющим воспалительные заболевания желудка и кишечника.

Овощные и фруктовые детокс напитки. Хотя такой напиток и не согреет холодным осенним вечером, зато он даст хороший эффект очищения и поможет организму плавно перестроиться с летнего рациона питания на осенний. Для детокса максимально эффективны зеленые смузи и соки, куда входят свежие осенние фрукты, овощи и зелень: огурец, сельдерей, яблоко, груша, киви, петрушка, укроп, фенхель, базилик и шпинат. Такие комплексные напитки несут в себе богатый спектр витаминов, минералов, ферментов, клетчатки, фито компонентов, которые быстро попадают в клетки и запускают процесс очищения. Также детокс напитки можно приготовить на основе мякоти арбуза, дыни, огурца, свеклы, моркови в сочетании с другими фруктами, как фруктово-овощные соки (лучше с небольшим разведением водой). Такие варианты напитков способствуют улучшению движения лимфы, влияют на систему кроветворения, улучшают моторику кишечника, укрепляют  иммунную систему. Детокс напитки могут регулярно присутствовать в рационе (например, 2-3 раза в неделю). При желании получить более выраженный эффект, можно пропивать детокс напитки циклом: от 1 до 7 дней раз в одну-две недели, но только с учетом предварительной консультации со специалистом.

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