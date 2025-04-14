назначен начальник областной Госавтоинспекции

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Игорь Бобров служит в органах внутренних дел с 2002 года.

Сегодня начальник Главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов представил личному составу начальника Управления Госавтоинспекции - полковника полиции Игоря Боброва.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил Игоря Боброва с назначением и отметил, что Игорь Александрович служит в подразделениях Госавтоинспекции с 2002 года, хорошо владеет обстановкой на дорогах региона и пожелал полковнику полиции и вверенному ему коллективу успехов в решении поставленных задач.

Игорь Бобров поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность дорожного движения на территории Самарской области.

Справочно: Игорь Александрович Бобров родился в 27 ноября 1982 года в Куйбышеве (Самара). В 2002 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России, после чего поступил на службу в органы внутренних дел. С 2009 года возглавлял полк ДПС У МВД России по городу Самаре. В 2015 году назначен на должность заместителя начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. 10 апреля 2025 года приказом Министра внутренних дел России назначен на должность начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.