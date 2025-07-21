На Волге пройдут соревнования на Кубок главы города Самара по парусному спорту

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С 26 по 27 июля в акватории Волги в районе второй очереди набережной, от Первомайского спуска до бассейна ЦСКА, будут проходить соревнования на Кубок главы города Самара по парусному спорту. Организатором является Федерация парусного спорта Самары и администрация города.



Соревнования пройдут в личном зачете в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «Луч», «420» и «Финн», а также FB550i. Планируется, что состоится не менее 7 гонок.



Начало соревнований 26 июля в 11:30. В первый день гонки будут проходить до 17:00 , во второй день – с 11:30 до 13:00. Предварительные заявки на участие принимаются до 24 июля на электронную почту Sailing.Samara@yandex.ru.



Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами, а также подарками от партнеров.

Фото: администрация Самары