«Народов много – страна одна!»: жителей региона приглашают написать «Большой этнографический диктант–2023»

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«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом состоится VIII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая пройдет с 3 по 8 ноября 2023 года. Организатором Большого этнографического диктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

За 7 лет проведения акция стала поистине народной. В 2016 году в первом диктанте приняли участие 90 000 жителей России. В прошлом году количество участников составило уже 4 076 070 человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран. Жители Самарской области активно поддерживают акцию. Ежегодно желающих оценить уровень своей этнокультурной грамотности становится все больше: от 350 человек в 2016 году – до 112 тысяч жителей губернии в 2022-м.

Лозунг Большого этнографического диктанта 2023 года «Народов много – страна одна» приобретает особый смысл в канун Дня народного единства. Единство, знание и уважение традиций и культур различных народов – базовая ценность России. «День народного единства – это праздник, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплочённость многонационального народа страны и в годы испытаний, и при решении масштабных задач развития – это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования», – отмечал Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении по случаю Дня народного единства. Сохранение разнообразных культурно-этнических традиций на территории одного региона – уникальный опыт Самарской области. Наша губерния – многонациональный и многоконфессиональный регион, в котором каждый народ вносит вклад в экономическое и культурное развитие области. «Ответить на глобальные угрозы и вызовы современности, выстоять и победить мы можем только сохраняя внутреннее единство и сплоченность, уважая и сберегая героическую историю нашей великой страны, богатство многонациональной культуры и традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа», – подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Присоединиться к «Большому этнографическому диктанту –2023», проверить свои знания в области этнографии, а также почерпнуть новые знания о традициях и культуре народов России и Самарской области может каждый житель нашего региона в онлайн-формате с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский.

Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов: 20 – общих для всех; 10 – уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.

В офлайн-формате приять участие в акции могут все желающие в «Доме дружбы народов» (г.Самара, ул.Воронежская, 9) и в «Самарской областной универсальной научной библиотеке» (г.Самара, пр.Ленина, 14А). Начало диктанта в 11.00.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru до 13 ноября 2023 года.

Фото предоставлено департаментом информационной политики СО