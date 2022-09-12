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«Народное признание - 2022»: 15 сентября – начало общественного голосования по выбору кандидатов для участия в акции
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«Народное признание - 2022»: 15 сентября – начало общественного голосования по выбору кандидатов для участия в акции

12 сентября 2022 14:49
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Все претенденты обладают талантами, являются профессионалами своего дела, достойны уважения земляков.

15 сентября стартует голосование по выбору победителей муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» – самых достойных жителей нашего региона, тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

В 2022 году акция проводится уже в 15-й раз.

30 августа в рамках муниципального этапа закончился прием заявок на участие в акции по следующим номинациям:

- «Память и Слава»,

- «Мы Вместе»,

- «Признание и Уважение»,

- «Наследники Победы»,

- «Герои нашего времени»,

- «Единство и Успех».

Выдвижение кандидата для участия в акции осуществлялось путем подачи заявки от инициативной группы не менее семи человек.

Всего в 2022 году было подано 697 заявок (в 2021 году было 529 заявок), что, безусловно, говорит о возросшем интересе жителей губернии к акции. Все претенденты обладают талантами, являются профессионалами своего дела, достойны уважения земляков.

В этом году, как и в прошлом, наибольшей популярностью пользуется номинация «Признание и Уважение» - около 32% от общего числа заявок.

Традиционно активно выдвигают кандидатов на участие в акции муниципальные районы Самарской области: Хворостянский, Сергиевский, Волжский, Шигонский, Красноармейский и внутригородские районы Самары и Тольятти.

Чтобы определить победителей муниципального этапа акции, необходимо прийти в организованный пункт голосования в своем муниципальном образовании (как правило, в администрации района по месту жительства) и заполнить анкету, вписав имя кандидата. Адреса пунктов голосования будут опубликованы в местных изданиях и социальных сетях. На муниципальном этапе акции общественное голосование будет организовано в период с 15 по 30 сентября. 

Ознакомиться с информацией о конкурсантах можно на официальных сайтах муниципальных образований. Если позволит техническая возможность, здесь же будет организовано и электронное голосование.

В голосовании могут принять участие все жители Самарской области. Отдать свой голос в рамках отдельной номинации можно только за одного кандидата.

С учетом результатов общественного голосования до 10 октября будет определен победитель муниципального этапа акции по каждой номинации в каждом муниципальном образовании, включая внутригородские районы городских округов Самары и Тольятти. 

Из числа победителей муниципального этапа общественный совет областной общественной акции «Народное признание» определит список номинантов акции (не более 60 человек).

С 15 по 30 ноября пройдёт финальный этап – лауреатов акции 2022 года смогут выбрать все жители Самарской области путём общественного голосования. Проголосовать за своего номинанта можно будет как в специальных пунктах, организованных в муниципалитетах, так и на сайте Правительства Самарской области.

Награждение победителей традиционно состоится в конце декабря.

Информация о лауреатах, номинантах и участниках акции, проведении официальной церемонии награждения лауреатов будет опубликована в газете «Волжская коммуна» и размещена на официальном сайте Правительства Самарской области.

В Самарской области много достойных людей, которые своим трудом вносят огромный вклад в развитие нашего региона, победами и достижениями прославляют родной край, родную землю. Пусть о них узнают все жители Губернии.

 

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