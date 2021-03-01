Нам «мороз» не мороз: Спецназ ЦВО впервые провел учение в новейшей экипировке с электрообогревом. Видео

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Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа впервые провели учение, где весь личный состав был в новейшей автономной экипировке с электрообогревом.

Учение прошло в Самарской области. Разведывательные группы отработали элементы выживания и скрытности на поле боя, совершили многокилометровые марши, провели засаду, отработали налет на колонну техники и захват ценных документов, выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения.

Все действия выполнялись в комплекте СЛЭВ-1, который предназначен для обеспечения нормального функционирования организма военнослужащего за счет поддержания тепла под экипировкой в условиях пониженных температур. Автономная система обогрева надевается на нательное белье под штатную экипировку, модульно обеспечивая подогрев всех частей тела, не сковывая движения военнослужащего. Продолжительность непрерывного автономного обогрева на одной батарее составляет не менее 12 часов на максимальной мощности.

Новая экипировка позволила военнослужащим спецназа повысить боевые возможности при выполнении задач в зимнее время, передает пресс-служба ЦВО.

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Фото: скриншот видео