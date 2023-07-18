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Налогоплательщикам: появилась возможность получения налоговых документов через личный кабинет на Госуслугах
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Налогоплательщикам: появилась возможность получения налоговых документов через личный кабинет на Госуслугах

18 июля 2023 16:12
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Оплатить начисления из указанных документов пользователь ЕПГУ сможет онлайн.

С 1 июля  на Портале государственных услуг РФ (ЕПГУ) для налогоплательщиков - физических лиц появилась возможность получения уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на ЕГПУ.

Для получения указанных документов через ЕПГУ необходимо:
- зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;
- направить через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.

Оплатить начисления из указанных документов пользователь ЕПГУ сможет онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.

Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России.

С более подробной информацией можно ознакомиться на Портале государственных услуг.

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