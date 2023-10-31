Начался дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

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До 4 ноября есть возможность зарегистрироваться всем, кто пока не успел этого сделать.



Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.



В конце октября в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам стали доступны первые задания для выполнения. Сама регистрация на конкурс продлится на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года. С момента запуска самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» заявки на участие в нем подали более 70 тысяч семей из всех регионов страны – это свыше 400 тысяч человек.



Сегодня, 25 октября, открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», утвержденные 17 октября на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. Начиная с сегодняшнего дня на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы (например, приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери). Семейные команды сами решают, какие задания в каком количестве будут выполнять: можно сделать все задачи этого этапа и получить максимум баллов или выбрать те, которые семьям ближе всего. Самое главное – выполнять их нужно вместе всей семьей. Для того, чтобы участники могли вдохновиться перед выполнением, к отдельным заданиям будет приложена инструкция, например, перед заданием «Веселые старты» конкурсантам будет предложено посмотреть зарядку от олимпийской чемпионки Светланы Журовой. Впрочем, это не все испытания дистанционного этапа: в течение нескольких месяцев участникам будет открываться еще больше заданий для выполнения.



«Сегодня участникам конкурса «Это у нас семейное» открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты». Основной посыл, который мы вкладывали в задания при их разработке, – объединить семьи нашей страны общими увлекательными и полезными делами, а требование к выполнению у нас всего одно – выполнять конкурсные задачи нужно вместе всей семьей», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.



Весной следующего года семейные команды, которые покажут лучшие результаты на дистанционном этапе, примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное», он соберет 300 семей со всей страны.



О своем желании участвовать в новом конкурсе «Это у нас семейное» заявили уже более 70 тысяч семей, а это свыше 400 тысяч человек. Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Южный федеральный округ и новые регионы заявили 13% участников. В Уральском федеральном округе – 10%, а в Северо-Западном – 9% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%. В некоторые семейные команды входят родственники, проживающие за рубежом. В новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже участвуют представители более чем 60 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (149 человек), Беларуси (96), Киргизии (79), Молдовы (74) и Таджикистана (64).



Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.



Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

