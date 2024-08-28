Начальник ГАИ Красноярского района  провел беседу для детей оздоровительного лагеря «Космос -2»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
По Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
Музыкальная школа получила новый рояль «Соната», два баяна, аккордеоны, балалайки, домры и синтезатор – всего 13 современных инструментов.
Самарская детская музыкальная школа № 18 получила новые инструменты, оборудование и учебную литературу
Но есть люди, которым их употреблять нежелательно.
Эксперт: семечки оказывают оздоровительный эффект на волосы, ногти и кожу
Они приняли такое решение в связи с тем, что Роскомнадзор и Минцифры так и не выступили с официальным заявлением, а сервис не заблокирован в стране.
Российские операторы начали ускорять YouTube в одностороннем порядке
В больницу поступили два аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма.
Новое оборудование помогает специалистам Самарской больницы №6 выявлять нарушения в работе сердца
Ежедневно в прививочных пунктах вакцинируются около 5000 человек. Мощности всех пунктов вакцинации позволяют в день прививать более 30 000 человек.
Более 25 тысяч жителей Самарской области уже защитились от гриппа с помощью вакцинации
Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.
Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с юными спортсменами из Курской области
Кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».
На территории межвузовского кампуса в Самаре планируют построить гостиницы высотой 75 метров
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.48
-0.29
EUR 102.29
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков
В губернии пройдет конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Начальник ГАИ Красноярского района  провел беседу для детей оздоровительного лагеря «Космос -2»

28 августа 2024 15:22
184
Детям были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации.

Начальник Госавтоинспекции Красноярского района и методист СП ДОД " Детско- юношеский центр " Открытие"" ГБОУ СОШ с. Красный Яр провели беседу с ребятами из детского оздоровительного лагеря «Космос -2».

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в детском лагере, начальник Госавтоинспекции Красноярского района Станислав Емельяненко провел для детей беседу.
Главная цель таких мероприятий – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в школе.
Детям были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о недопущении управления транспортными средствами несовершеннолетними и объяснили что управление осуществляется только при наличии водительского удостоверения.

За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.3 ст.12.7 КоАП РФ. Штраф за такое правонарушение составляет 30 000 рублей. Кроме того, в отношении самого несовершеннолетнего водителя, если он достиг 16-летнего возраста, составляется административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), которая предусматривает административный штраф в размере до 15 000 рублей. Если же, подросток не достиг 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Полицейские предупредили, что следует помнить о том, что дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами, а значит, могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения.

 

Фото:   пресс-служба ГАИ СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
28 августа 2024  20:58
По Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
66
Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.
28 августа 2024  17:21
Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с юными спортсменами из Курской области
166
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
28 августа 2024  12:59
Вячеслав Федорищев поставил задачи замглавы Кинеля Вячеславу Тимошенко по развитию ЖКХ города
218
В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии
28 августа 2024  12:53
В Самаре пройдут Дни культуры Ингушетии
254
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
28 августа 2024  10:36
ВолгаФест в Самаре: 26 августа стартовала специальная программа
275
Весь список