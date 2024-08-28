Начальник ГАИ Красноярского района  провел беседу для детей оздоровительного лагеря «Космос -2»

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Начальник Госавтоинспекции Красноярского района и методист СП ДОД " Детско- юношеский центр " Открытие"" ГБОУ СОШ с. Красный Яр провели беседу с ребятами из детского оздоровительного лагеря «Космос -2».



В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в детском лагере, начальник Госавтоинспекции Красноярского района Станислав Емельяненко провел для детей беседу.

Главная цель таких мероприятий – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в школе.

Детям были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации.



Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о недопущении управления транспортными средствами несовершеннолетними и объяснили что управление осуществляется только при наличии водительского удостоверения.



За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.3 ст.12.7 КоАП РФ. Штраф за такое правонарушение составляет 30 000 рублей. Кроме того, в отношении самого несовершеннолетнего водителя, если он достиг 16-летнего возраста, составляется административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), которая предусматривает административный штраф в размере до 15 000 рублей. Если же, подросток не достиг 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.



Полицейские предупредили, что следует помнить о том, что дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами, а значит, могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГАИ СО