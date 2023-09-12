Начали действовать новые правила государственной регистрации маломерных судов

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Соответствующий приказ МЧС России подписан главой МЧС России Александром Куренковым и зарегистрирован в Минюсте.

Нормы разработаны для судов, используемых в некоммерческих целях, и отменяют прежние требования, действовавшие с 2021 года.

По новым правилам исключить судно из реестра ГИМС МЧС России можно по заявлению владельца, если его вес менее 200 кг и мощность двигателя менее 8 кВт. Также стало возможно исключить стационарный двигатель маломерного судна и заменить его на подвесные моторы.

Старые идентификационные номера маломерных судов заменятся новыми при перерегистрации права собственности. Перечень кодов регионов дополнили новые субъекты Российской Федерации.

Приказ МЧС России от 27.07.2023 № 777 «Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и формы судового билета» начал действовать с 8 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО