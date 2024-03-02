Начал работу официальный сайт кадровой программы «Время героев»

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Официальный сайт кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции России по защите Донбасса начал работу. Ресурс открылся 1 марта по адресу времягероев.рф.

Цель программы — «подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях». В рамках «Времени героев» участников будут учить современным технологиям и методам управления, командной работе, а также помогут их личностному развитию.

Чтобы стать участниками отбора на программу, военнослужащие должны соответствовать таким условиям: нужно иметь гражданство РФ, высшее образование, опыт управления людьми и участия в спецоперации.

Регистрация уже открыта и доступна до 12:00 8 апреля. Чтобы ее пройти, необходимо создать личный кабинет, подать заявку на обучение, заполнить анкету и написать эссе. Прошедшие отбор в апреле поучаствуют в онлайн-тестировании их управленческого потенциала.

Все, кто завершил регистрацию в программе, смогут пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. Те, кто прошел отбор, получат право обучаться по программе Высшей школы государственного управления в Мастерской управления «Сенеж». С начала обучения к каждому из них прикрепят персональных наставников и коучей, пишут "Известия".