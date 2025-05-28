Начал работать портал о сервисах службы занятости для молодежи региона

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Начал работать портал о сервисах службы занятости для молодежи. Он поможет школьникам, студентам и молодым специалистам выбрать сферу профессиональной деятельности и построить карьеру.

Выбор профессии сегодня определяет будущее молодых людей завтра, а ранний выбор карьеры позволит получить именно те знания и опыт, которые будут полезны при трудоустройстве. Найти свое призвание поможет служба занятости Самарской области.

Узнать обо всех доступных мероприятиях и услугах, о профориентации и маршрутизации к работодателям можно на едином портале: https://molodezh.cznnew.ru.

Выбрать сервисы именно для себя можно из большого перечня, в том числе доступны профориентационные тестирования, экскурсии на предприятия, помощь в составлении резюме, оценка способностей к предпринимательской деятельности, а также помощь в поиске работы, подработки или места практики.

«Для сегодняшних школьников и студентов цифровые ресурсы были частью жизни практически с самого рождения, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Думаю, что молодежи Самарской области будет удобно получать всю информацию о возможностях и перспективах трудоустройства на одном портале. Здесь собрано более двадцати сервисов, которые помогут в совершенно разных вопросах – от выбора профессии до трудоустройства и открытия своего дела».

Получить дополнительную консультацию о доступных сервисах можно в контакт-центре службы занятости Самарской области: 8(800) 302-15-44.

Напоминаем, в этом году работа с молодежью в Самарской области проходит в рамках апробации методических рекомендаций по организации системы профессиональной ориентации и маршрутизации. Регион вошел в 11 пилотных субъектов, где проходит апробация этого федерального проекта.

Фото: Минтруд Самарской области