На заседании облправительства принято решение о повышении оплаты труда отдельных категориям педагогических работников

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В среду, 23 апреля 2025 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов провел очередное заседание регионального кабинета министров, на котором было рассмотрено 7 вопросов.

Принято решение о повышении с 1 апреля 2025 года должностных окладов педагогических работников Самарской области. Как сообщил министр образования Виктор Акопьян, общий объем средств областного бюджета, необходимый на повышение оплаты труда педагогических работников, составит 2 млрд 214 млн рублей. Законом о бюджете на 2025-2027 годы средства на повышение заработной платы предусмотрены в полном объеме.

Министерством социально-демографической и семейной политики предложена инициатива, направленная на социальную поддержку многодетных семей, проживающих на территории Самарской области. Изменения коснутся порядка предоставления социальных выплат многодетным семьям, воспитывающим шестерых и более детей, на приобретение или строительство жилых помещений. Право получения выплаты получают семьи с детьми, не достигшими 23 лет, в случае их участия в специальной военной операции или признания инвалидами в результате участия в СВО.

«Какие мероприятия предусмотрены в рамках программы на 2025 год?», – задал вопрос Михаил Смирнов и.о. министра социальной и демографической политики Оксане Щербицкой. Она ответила, что в этом году запланировано 66 млн рублей для обеспечения выплаты десяти семьям на приобретение или строительство жилья этой категории.

Проект постановления Правительства одобрен региональным кабинетом министров.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина представила региональную программу Самарской области «Культурные люди», разработанную по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Участие в работе над проектом программы принимали экспертное сообщество, общественные организации, муниципальные образования и жители Самарской области.

«Цель программы – расширить возможности для самореализации граждан, раскрытия талантов, а также повысить уровень удовлетворенности жителей работой организаций культуры региона», – обозначила Ирина Калягина.

Программа включает пять приоритетных направлений. Во-первых, это «Культурные пространства».Новые площадкидля общения, обучения и досуга будут созданы во всех городах и районах области. Это креативные мини-кластеры, модельные библиотеки, детские филармонии, арт-парки, музейные экспозиции, школы креативных индустрий. Всего за пять лет будет создано 150 новых культурных локаций, в том числе 25 модельных библиотек, капитальный ремонт проведут как минимум в 50 объектах культуры.

Впервые будет закуплен автотранспорт для всех муниципалитетов. В течение первых трех лет приобретут автобусы, затем – автоклубы и библиобусы. Наличие автопарка даст возможность школьникам удаленных районов посещать ведущие театры, музеи, концертные организации региона, в том числе с использованием Пушкинской карты. Автотранспорт будет использоваться и для организации межмуниципальных гастролей.

Направление «Культурные бренды» связано с формированием разнообразного культурного контента для жителей и гостей Самарской области. С одной стороны, это реализация фестивальных и творческих проектов, визитных карточек региона, таких как Грушинский фестиваль, ВолгаФест, «Шостакович. Над временем», книжный фестиваль «Время читать». С другой стороны, новых проектов - «Славянский дом», «Наследие. Опера. Балет». Предусмотрена и поддержка новых постановок в муниципальных театрах.

Приоритет «Культурный потенциал»предусматривает как традиционные меры поддержки специалистов отрасли: это Губернские премии в области культуры и искусства, стипендии Губернатора Самарской области для работников государственных учреждений, так и новые - стипендии молодым специалистам (ежегодно выплачиваются 50 стипендий по 45 тысяч рублей) и педагогам-наставникам (ежегодно 20 человек по 60 тысяч рублей).

В рамках приоритета «Культурный старт» продолжат уделять внимание будущей профессиональной смене – выявлению и поддержке молодых талантов в сфере культуры и искусства. Наряду с фестивалями детского творчества ежегодно будут проводиться летние творческие смены для одаренных детей и молодежи. Кроме того, за пять лет реализации программы 150 талантливых ребят получат стипендии в размере 40 тысяч рублей.

Приоритет «Культурные инициативы» нацелен на поддержку творческих инициатив граждан и общественных организаций, развитие сферы творческих индустрий.

Мероприятия программы финансируются в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области», средства в областном бюджете на текущий год предусмотрены с учетом региональных и привлеченных федеральных средств. «На последующие периоды при формировании бюджета будут учтены расходы. В настоящее время мы готовим большой пул заявок в федеральное министерство культуры, чтобы дополнительно привлечь по этим направлениям федеральные средства», - уточнила министр.

Региональным министерством транспорта и автомобильных дорог по поручению Губернатора Самарской области разработан проект постановления Правительства, принятие которого позволит приобрести новую специализированную технику, в том числе комплексные дорожные машины, автогрейдеры, ротор, фронтальные погрузчики, тракторы.«Всего сможем приобрести 41 единицу техники, что позволит частично удовлетворить потребностьв дорожной технике для обеспечения высокого уровня содержания автомобильных дорог, в том числе при сложных погодных условиях», – отметил министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Карпов.

«Положениями областного бюджета предусмотрены расходные обязательства для министерства транспорта на приобретение техники в объеме 669 млн рублей. Мы эту позицию формировали в рамках поручения Губернатора, активно обсуждали ее с депутатами Самарской Губернской Думы, консолидированно высказались, что приобретение техники необходимо, и сейчас формируем соответствующее расходное обязательство», – подчеркнул председатель облправительства. Вместе с тем, Михаил Смирнов поручил министерству проработать возможность участия в программе льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники, оператором которого выступает госкомпания «Дом.РФ», что в итоге может позволить региону приобрести больший объем техники.

Фото: «Волжская коммуна»