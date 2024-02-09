На Выставке "Россия" оценили перспективы развития агропромышленного комплекса

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9 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" прошел «Форум национальных достижений: Сельское хозяйство». Центральной частью программы дня стала пленарная сессия под председательством Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. В мероприятиях форума приняла участие делегация Самарской области.

Глава Министерства сельского хозяйства России рассказал о масштабных изменениях, которые произошли в отрасли за последние десятилетия и векторах ее дальнейшего развития. В своем выступлении он отметил, что с начала века российский агропромышленный комплекс при поддержке Президента сумел трансформироваться от импортозависимости до самообеспечения и позднее до статуса нетто-экспортера. Основополагающим законодательным шагом для этого стало принятие Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». Позднее, в 2010 году, была разработана Доктрина продовольственной безопасности, которая с течением времени трансформировалась под актуальные реалии.

На сегодняшний день работа ведется в рамках четырех государственных программ, направленных на развитие сельхозпроизводства и регулирования рынков АПК, рыбохозяйственного комплекса, сельских территорий, а также эффективное вовлечение в оборот земель сельхозназначения и развитие мелиорации. Кроме того, Минсельхоз является участником двух Национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Активное участие в их реализации принимает и Самарская область. За период реализации региональных составляющих федеральных проектов в губернии проведены гидромелиоративные мероприятия на площади свыше 10,8 тыс. га. Оказывается поддержка малым формам хозяйствования – гранты «Агростартап» на развитие хозяйства получили 65 фермеров. В этом году количество получателей еще увеличится - на данные цели предусмотрено свыше 145 мл. рублей из областного и федерального бюджетов.

Благодаря такому системному подходу к развитию отрасли, стабильной господдержке и труду аграриев с 2000 года сельхозпроизводство в России выросло почти в два раза. Наша страна входит в число мировых лидеров по производству и экспорту зерна. Также уверенно растут показатели по другим сельхозкультурам: подсолнечнику, рапсу, сое, овощам, сахарной свекле, картофелю.

Говоря о развитии животноводства, министр подчеркнул, что еще в 2000 году самообеспеченность мясом и мясными продуктами составляла всего 67%, при этом почти 60% мяса было от хозяйств населения. С тех пор ситуация изменилась, и мясное направление нарастило показатели вдвое. С 2022 года Россия вышла на стопроцентную обеспеченность, причем 85% объема дает организованный промышленный сектор.

Благодаря решениям руководства страны динамично развиваются и другие подотрасли агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. В результате на сегодня ключевые индикаторы Доктрины продбезопасности либо уже исполнены, либо мы планомерно приближаемся к установленным ориентирам.

По словам Дмитрия Патрушева, финансирование отраслевых госпрограмм ежегодно растет. Так, сельхозотрасль в 2000 году получила 18 млрд рублей, в 2018 году наш совокупный объем по четырем программам уже составил 266 млрд рублей, а на этот год запланировано 558 млрд рублей. Глава Минсельхоза рассказал о работе в рамках каждой программы, предусмотренных мерах поддержки и достигнутых результатах.

Так, в рамках Госпрограммы АПК предусмотрен широчайший комплекс мер, доступных и крупному бизнесу, и сегменту МСП. Это положительно сказывается на объемах продукции и доходности сельхозорганизаций. Например, доля прибыльных компаний в 2000 году составила 47%, а сегодня их уже 86%.

По поручению Президента с 2020 года Министерство реализует госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», на которую направлено уже 250 млрд рублей. За это время обновлено почти 4 тыс. социальных объектов и 1,5 тыс. километров дорог. Реализовано более 12 тыс. проектов благоустройства, введено почти 9 млн кв. м жилья за счет специальных инструментов — таких, как «сельская ипотека» и строительство жилья в найм. Создано 95 тыс. постоянных рабочих мест. А общий охват мероприятиями госпрограммы составил порядка 12 млн человек.

В Самарской области благодаря программе развивается социальная, инженерная инфраструктура села, строятся автомобильные дороги, улучшаются жилищные условия сельчан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. За прошедший период реализации госпрограммы капитально отремонтированы 4 школы, дом культуры, Дом молодежных организаций, построено 2 новых детских сада и еще один капитально отремонтирован, 6 площадок под компактную жилую застройку обустроены объектами инженерной инфраструктуры, жильем обеспечены 160 семей сельских жителей, предоставлено 130 социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, реализован 991 проект по благоустройству, построено 15,7 км газопроводов, 40,5 км водопроводов, 34 км дорог.

С 2014 года действует госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса. Она в том числе позволила обеспечить стабильный вылов водных биоресурсов — с 2018 года объемы находятся примерно на уровне 5 млн тонн.

Этого полноценно хватает как для внутреннего рынка, так и для развития экспорта. Кроме того, стимулируется развитие аквакультуры – за 10 лет это направление удвоило показатели.

Средства госпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса», стартовавшей с 2022 года, направляются в том числе на проекты по повышению плодородия почв и их защиту от выбытия, на обновление мелиоративного фонда, на межевание и кадастровые работы. В результате за два года введено в оборот порядка 1 млн гектаров земель.

По поручению главы Самарской области Дмитрия Азарова аграрии региона также большое внимание уделяют возвращению в сельхозоборот ранее неиспользуемой пашни. В период с 2018 по 2023 годы введено в оборот более 160 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

Также Дмитрий Патрушев подробно остановился на развитии экспортного потенциала АПК, отметив, что роль России на международных рынках кардинально изменилась. В 2000 году экспортная выручка составила 1,4 млрд долларов, а в 2023 году — превысила 45 млрд долларов. За это время заметно расширилась география поставок. Если два десятилетия назад наша продукция в основном поставлялась в страны СНГ, то теперь ощутимые объемы направляются в Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. Россия выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке по целому ряду аграрных продуктов. Наша страна занимает первое место по экспорту пшеницы и рыбы, второе место по внешним поставкам в целом зерновых и зернобобовых, а также торговле подсолнечным и рапсовым маслом, третье место по ячменю. С 2020 года Россия сохраняет статус нетто-экспортера продукции АПК и для многих государств является надежным партнером.

Среди ключевых задач на перспективу министр назвал развитие селекции и генетики, а также биотехнологий — производства ферментов, витаминов и аминокислот. В рамках инициативы Правительства «Аграрная наука» планируется создание как минимум трех агробиотехнопарков со своей специализацией. В прошлом году первый такой проект появился в Белгородской области, и он сосредоточен на производстве ферментов для пищевой продукции и кормов. По другим направлениям биотеха также прорабатываются необходимые шаги. В целом, по оценкам Минсельхоза, к 2030 году это позволит полностью обеспечить себя по ряду позиций.

Завершая выступление, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что внимание Президента, обозначенный государством курс развития отрасли, системная поддержка и, конечно, исключительные профессионалы — российские аграрии — дают уверенность в достижении поставленных целей.

В рамках Дня сельского хозяйства Дмитрий Патрушев вручил награды лучшим представителям отрасли. Среди них - труженики АПК Самарской области: оператор линии в производстве пищевой продукции 5 разряда ООО «Кондитерская фабрика «СлаСти» Надежда Горохова, механизатор СПК «Новое Заволжье» Руслан Першин, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Петр Лысов.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.