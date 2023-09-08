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На выборах в Самарской области работает порядка 6 тысяч наблюдателей

8 сентября 2023 17:21
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Из них около 2 тысяч – независимые наблюдатели от Общественной палаты, которые прошли предварительное обучение. 

На каждом избирательном участке в Самарской области работают наблюдатели для обеспечения открытости и законности выборов – порядка 6 тысяч человек. Из них около 2 тысяч – независимые наблюдатели от Общественной палаты, которые прошли предварительное обучение. Кандидаты также назначили своих наблюдателей.

Задача независимых наблюдателей – контроль за ходом голосования и фиксация нарушений. Их деятельность курирует Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в его состав вошли представители региональной Общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения ассоциации юристов России, представители СМИ.

Председателем Общественного штаба стал член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.

Напомним, голосование будет проходить в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. С утра пятницы в губернии работает 1751 избирательный участок. Жителям региона предстоит определить, кто займет кресло губернатора. На должность главы региона в этом году претендуют 5 кандидатов, представляющих пять политических партий.
В единые дни голосования, помимо выборов губернатора, в Сызрани и Тольятти пройдут выборы в гордумы.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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