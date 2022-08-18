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На военном аэродроме «Кряж» ЦВО пройдет военно-технический форум «Армия – 2022»

18 августа 2022 11:28
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Церемония открытия военно-технического форума «Армия – 2022» состоится 19 августа в 11.00 часов.

С 19 по 21 августа 2022 г. на военном аэродроме «Кряж» Центрального военного округа пройдет военно-технический форум «Армия – 2022». 

Церемония открытия военно-технического форума «Армия – 2022» состоится 19 августа в 11.00 часов.

19 августа форум будет работать с 11.00 до 17.00 часов; 20 августа с 11.00 до 17.00 часов; 21 августа с 11.00 до 15.00 часов.

В ходе мероприятия будет организована выставка образцов вооружения и военной техники второй гвардейской общевойсковой армии, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии. 

На военно-техническом форуме будут представлены площадки:

- выставка авиационной техники ЦСКА/Самара,

- экспозиции походного музея Дома офицеров Самарского гарнизона: «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Организация украинских националистов: рождение нацизма на Украине»;

- пункт отбора военнослужащих для прохождения службы по контракту;

- региональный штаб Юнармии;

- экспозиция ретро-техники;

- магазин Военторг;

- выставка и тир от федерации страйкбола Самарской области;

- тактико-огненный комплекс имитации стрельбы «Штурм».

Гостей мероприятия порадует концертная программа: выступление творческих коллективов и артистов Дома офицеров Самарского гарнизона.

В церемонии открытия примет участие спортивная команда по парашютному спорту ЦСКА, военный оркестр гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады, государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки». 

Самой зрелищной частью торжественного открытия станет показательный пролет пилотажной группы Аэроклуба самарского филиала ЦСКА на вертолетах Ми-2, а также десантирование команды парашютистов с вертолета МИ-8.

Место проведения форума: аэродром «Кряж» (г. Самара, Долотный пер, 26Б). Вход свободный.

 

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