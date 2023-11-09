На территории Самарской области наблюдается туман и ограниченная видимость

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Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана, Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.

Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота.

Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы.

Проявляйте максимальную бдительность!

В условиях недостаточной видимости следует включить максимум внимания надороге, так как в туман объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности. Ориентироваться вовремя движения необходимо по деревьям, столбам, находящимся у края проезжей части. Кроме того, для большего эффекта, помимо ближнего света фар, необходимо включать и противотуманные фары. Как передние, так и задние. Не рекомендуется применять дальний свет, так как он рассеивается и только ослепляет встречный транспорт. Остановитесь, если продолжать движение в условиях тумана сложно.