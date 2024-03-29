На стенде Самарской области на ВДНХ стартовали Дни промышленности

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С 26 марта по 12 апреля 2024 года стенд Самарской области на выставке «Россия» принимает отраслевую программу в рамках Дней промышленности.

Минпромторг Самарской области, совместно с ПАО «ОДК – Кузнецов», АО «РКЦ Прогресс», АО «ТЯЖМАШ», АО «Салют», АО «Авиакор» и Самарским университетом организовали для посетителей различные мероприятия. Ежедневно гости регионального стенда могут принять участие в двух познавательных космических квизах «Тайны космоса» и «Автостопом по галактике». Чем пахнет в космосе? Какой позывной был у Юрия Гагарина во время первого в истории полёта человека в космос? Где производят самые надёжные ракетные двигатели в мире? На эти и другие вопросы гости выставки отвечают с большим азартом.

Кроме этого каждый день проходит конкурс рисунков на космическую тематику. И первые победители уже получили свои призы.

Для гостей выставки на стенде представлен макет малого спутника «АИСТ-СТ» Самарского университета. Основная задача его – мониторинг земной поверхности. Именно такой спутник будет запущен на орбиту с космодрома «Восточный» в рамках программы «УниверСат» Госкорпорации «Роскосмос» во втором полугодии 2024 года.

Сегодня в процессе автоматизации производства все чаще применяются промышленные или коллаборативные роботы. Роботы могут выполнять самые разнообразные задачи от сварки и перекладки предметов до функций бариста, а также выполняют сотни других технологических операций. Именно такой работ компании «Тесвел» представлен на выставке «Россия». Он перекладывает кубики, в результате чего формируются изображения ракеты или Ладьи.

Интересующиеся историей отечественной техники смогут посетить 3D-тур по музею памяти генерального конструктора ракетных, авиационных и индустриальных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова. С помощью VR-очков гости Самарского стенда могут увидеть кабинет выдающегося конструктора, его личные вещи и рабочие тетради. VR-экскурсия включает рассказ об истории ОКБ и ОДК-Кузнецов.

А 3D-принтер Самарского университета в режиме реального времени печатает сувениры для гостей Самарского стенда. Принтер обладает технологией FDM. Она подразумевает создание трёхмерных объектов за счёт нанесения последовательных слоёв материала, повторяющих контуры цифровой модели.

Фото: министерство промышленности и торговли СО