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На семи пляжах Самарской области могут запретить купаться

14 июля 2023 11:59
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На семи пляжах Самарской области могут запретить купаться
 

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что вода на семи пляжах региона не соответствует нормам по микробиологическим показателям. В ближайшее время в этих местах могут появиться черные шары, сигнализирующие о запрете купания, пишет Сова.

Речь идет о пляже в районе спуска Барбошина поляна в Самаре, а также о пляжах в районе Фестивальной поляны возле села Мастрюково в Волжском районе, на озерах Липовое и Банное в Сергиевском районе. Не соответствует нормам качество воды и на трех городских пляжах в Новокуйбышевске – на двух пляжах озера Сакулино и на озере Орлово.

Ведомство рекомендовало жителям региона ограничить купание на этих пляжах, а органам местного самоуправления – установить там аншлаги (черный шар или плакат "Купание запрещено").

Всего в Самарской области на данный момент работают 30 официальных пляжей, больше всего в Самаре (восемь).

- На всех пляжах организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, - отметили в Роспотребнадзоре.

С начала сезона специалисты исследовали несколько сотен проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, а также пробы на возбудителей инфекционных заболеваний.

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