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На Самарскую область надвигаются снегопады

22 декабря 2022 11:23
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на Самарскую область надвигаются снегопады

Люди в ожидании, когда же область накроет белым пушистым снегом. Синоптики сделали прогноз и рассказали, чего ждать в ближайшие три дня.

В четверг, 22 декабря, зима порадует горожан небольшим снегом, но помните, что под белой насыпью может скрываться лед, поэтому аккуратно перебирайте по дорогам города, чтобы не навредить себе. Порывы ветра будут достигать 12 м/с, а столбики термометра опустятся до -1 градуса, ночью похолодает до -6 градусов.

В пятницу, 23 декабря, природа снова станет капризничать. Специалисты ФГБУ «Приволжского УГМС» утверждают, что в этот день пойдет мокрый снег, температура будет колебаться от минуса к плюсу. Обещают, что днем температура воздуха будет составлять +1 градус. Кроме этого, усилится ветер – 14 м/с.

В субботу, 24 декабря, ситуация мало изменится. Весь день будет идти мокрый снег, так как столбики термометра задержаться на +1 градусе. Ветер – 13м/с. Ко всему прочему, специалисты предупреждают о гололедице, пишет ГТРК Самара.

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