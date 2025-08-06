На самарской набережной пройдет фестиваль  единоборств «Выбор сильных»

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В День физкультурника на самарской набережной пройдет спортивный фестиваль "Выбор сильных". Мероприятие организовано Самарской областной федерацией борьбы и активом федерального проекта «Выбор сильных». 0+

Фестиваль объединит разные стили и направления. В программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион, дзюдо и самбо. Начинающие борцы и признанные мастера продемонстрируют искусство поединка.

Откроют фестиваль Аюб Гуданатов - заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по грэпплингу; участник СВО Рамис Терегулов - заслуженный мастер спорта России, Чемпион России, Европы и мира по панкратиону, призер чемпионата Европы по самбо, дважды кавалер "Ордена мужества и президент Федерации спортивной борьбы, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин.

В программе фестиваля - конкурсы, мастер-классы и розыгрыш призов.

«Выбор сильных» стартует в 17:00 на набережной Самары (возле ЦСК ВВС), впервые на одном ковре встретятся лучшие представители спортивной борьбы, самбо и дзюдо.

Мероприятие проходит в рамках в федерального проекта «Выбор сильных» партии "Единая Россия" и Дня физкультурника.

Организаторы фестиваля - актив партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области и Самарская областная Федерация спортивной борьбы при поддержке реготделения "Единой России" и МГЕР, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"