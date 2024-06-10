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На самарских пляжах начали работать 14 спасательных постов

10 июня 2024 19:47
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Прежде, чем приступить к работе, все работники постов прошли специальное обучение в школе ОСВОДа, имеют категорию «матрос-спасатель».

Сегодня, 10 июня, на самарских пляжах стартовала работа спасательных постов.

Прежде, чем приступить к работе, все работники постов прошли специальное обучение в школе ОСВОДа, имеют категорию «матрос-спасатель». В настоящее время штатный состав полностью укомплектован. Каждому члену спасательной группы определен круг задач, среди которых регулярное патрулирование берега Волги.

«Наша основная задача – проведение предупредительно-профилактической работы среди отдыхающих, а при возникновении несчастных случаев на воде – поисково-спасательные работы», - пояснил спасатель спасательного поста № 3 Виталий Пепелышев.

По мнению специалистов, основными причинами происшествий на воде являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения, в том числе купание в состоянии алкогольного опьянения и (или) в необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых.

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны: I очередь набережной реки Волга (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); II очередь набережной реки Волга (от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП); IV очередь набережной реки Волга (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; пляж в районе санатория "Можайский"; пляж Красноглинского района. Пляж в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково) оборудуется только в период проведения молодежного форума «iВолга».

Также на I очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа II очереди набережной (в районе Полевого спуска) будут функционировать 2 специализированных пляжа – зоны рекреации «Доступный пляж», оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных граждан.

Время работы спасательных постов на городских пляжах:

- с 10.06.2024 года по 31.08.2024 года с 08.00 до 21.00;

- с 01.09.2024 года по 15.09.2024 года с 08.00 до 20.00.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Волга Самара

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