Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 30 человек.
Районы Самарской области с новыми случаями коронавирусной инфекции
В Самарской области к оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты
В Самарской области к оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты
В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода
В Тольятти автомобилистка сбила пешехода недалеко от перехода
В Самарской области выявили мошенничестве с использованием служебного положения
В Самарской области выявили мошенничестве с использованием служебного положения
На самарских алиментщиков составили 103 административных протокола
На самарских алиментщиков составили 103 административных протокола
В Самарской области на заводе по производству противопожарных дверей появится 1500 новых рабочих мест
В Самарской области на заводе по производству противопожарных дверей появится 1500 новых рабочих мест
В Самарской области за оборот наркотиков задержали молодую семейную пару
В Самарской области за оборот наркотиков задержали молодую семейную пару
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.27
0.01
EUR 88.75
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На самарских алиментщиков составили 103 административных протокола

5 июня 2021 12:52
73
На самарских алиментщиков составили 103 административных протокола

Судебные приставы региона провели работу с 1 тысячью должников-алиментщиков в рамках акции «Судебные приставы – детям».  

Судебные приставы региона продолжают проведение мероприятий в рамках акции «Судебные приставы — детям». Сотрудниками Службы за прошедшую неделю была проведена работа с 1 тысячью должников-алиментщиков. Направления в Центр занятости населения вручены 282 должникам, не имеющим официального места работы. В отношении 103 алиментщиков составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В действиях 44 должников усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Если преступный умысел неплательщиков алиментов будет установлен, то их будет ждать уголовная ответственность.

Также по результатам работы в рамках акции с должниками по алиментам 154 алиментщика ограничено в праве управления транспортными средствами, а 613 — в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В рамках только второй недели проведения акции судебными приставами взыскано по алиментам свыше 3,9 миллионов рублей. 

 

Теги: алименты судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Елховского района задолжал своей дочери 115 тысяч рублей
01 июня 2021, 10:16
Житель Елховского района задолжал своей дочери 115 тысяч рублей
Он погасил долг только после возбуждения уголовного дела. Происшествия
446
У самарского алиментщика арестовали BMW
27 мая 2021, 10:25
У самарского алиментщика арестовали BMW
Нерадивый отец задолжал своим несовершеннолетним сыновьям свыше 119 тысяч рублей. Происшествия
516
В Самарской области пройдет горячая линия по алиментам
26 мая 2021, 12:28
В Самарской области пройдет горячая линия по алиментам
Ее проведут судебные приставы. Общество
446
В центре внимания
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
5 июня 2021  11:54
Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест
139
Самарцы и гости города смогут сделать прививку от COVID-19 в мобильном пункте на набережной
5 июня 2021  11:26
Самарцы и гости города смогут сделать прививку от COVID-19 в мобильном пункте на набережной
150
Это уже второй форум подряд, на котором Президент упоминает наш регион среди лидеров развития.
4 июня 2021  16:20
Владимир Путин выделил «хорошую динамику» инвестразвития Самарской области
384
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
4 июня 2021  13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
364
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
4 июня 2021  12:38
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
549
Весь список