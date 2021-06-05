На самарских алиментщиков составили 103 административных протокола

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Судебные приставы региона провели работу с 1 тысячью должников-алиментщиков в рамках акции «Судебные приставы – детям».

Судебные приставы региона продолжают проведение мероприятий в рамках акции «Судебные приставы — детям». Сотрудниками Службы за прошедшую неделю была проведена работа с 1 тысячью должников-алиментщиков. Направления в Центр занятости населения вручены 282 должникам, не имеющим официального места работы. В отношении 103 алиментщиков составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В действиях 44 должников усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1

ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Если преступный умысел неплательщиков алиментов будет установлен, то их будет ждать уголовная ответственность.

Также по результатам работы в рамках акции с должниками по алиментам 154 алиментщика ограничено в праве управления транспортными средствами, а 613 — в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В рамках только второй недели проведения акции судебными приставами взыскано по алиментам свыше 3,9 миллионов рублей.