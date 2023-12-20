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На реках Самарской области продолжается процесс ледообразования

20 декабря 2023 12:54
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На реках Самарской области продолжается процесс ледообразования

На реках области продолжается процесс ледообразования. По информации «Приволжского УГМС» на реках Чапаевка, Большой Кинель, Самара наблюдается ледостав. На р. Волга в районе г. Самара, г. Тольятти и г. Сызрань – ледостав, у с. Зольное – неполный ледостав.

В устьях рек и притоках прочность льда обычно ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Он может обрушиться без предупреждающего потрескивания. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, существует опасность провалов рыбаков и граждан, выходящих на водоемы.

Так, с начала ледостава в регионе зарегистрировано 2 происшествия на водных объектах.

21 ноября из р. Большой Иргиз Большечерниговского района сотрудники полиции извлекли погибшего мужчину 1980 г.р.

Второе происшествие зарегистрировано 25 ноября. Спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области извлекли погибшего мужчину 1946 г.р. из реки Грачевка в районе н.п. Грачевка Кинельского района.

Сотрудники ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области предупреждают жителей региона об опасности выхода на непрочный лед, и рекомендуют уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов, рассказать об опасности, которую представляет неокрепший лед на реках и озерах.

Уважаемые жители Самарской области! Помните, что выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, пытаться разбить его ногой или палкой может быть опасно для жизни!

При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

Теги: МЧС

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