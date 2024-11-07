На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

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В четверг, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре состоялся Парад Памяти, посвященный 83-й годовщине Военного парада, который прошел 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Участие в торжественном марше приняли 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий. В этом году впервые прохождение парадных расчетов сопровождал Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

Вместе с ветеранами в торжественном мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Перед началом Парада состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

«Каждый шаг участников сегодняшнего парада откликается эхом в истории. Парад Памяти – это пример преемственности поколений преданных Родине патриотов. Наш долг – сохранить историю подвига. В параде приняли участие не только ветераны СВО, но и будущие защитники – кадеты, курсанты, суворовцы, нахимовцы. Многие из них – сыновья и внуки героев, которые шли здесь 83 года назад. Уверена, что спустя годы на эту площадь выйдут уже их потомки. И они будут гордиться подвигами сегодняшнего дня», – отметила Анна Цивилева.

С приветственным словом к его участникам обратился полномочный представитель Игорь Комаров, который подчеркнул особое значение этого исторического события: «Сегодня Россия вновь на переднем крае борьбы с нацизмом. И как много лет назад, по зову сердца, внуки и правнуки победителей взяли в руки оружие. Встали на защиту Отечества, мужественно отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Граждане нашей многонациональной страны объединились ради Победы, оказывая помощь и поддержку бойцам СВО. Сегодняшний Парад Памяти – это связь с победителями в Великой Отечественной войне. Это также и одно из ключевых мероприятий по сохранению исторической памяти. Парад демонстрирует всему миру решимость и единство народов России. Важно, чтобы на этих нерушимых ценностях воспитывались наши дети».

Обращаясь к участникам, губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что легендарный Военный парад 1941 года в Куйбышеве вошел в историю Великой Отечественной войны как яркий пример единения советского народа перед лицом суровых испытаний. Став символом несгибаемого духа советского народа, веры в Победу и непоколебимой воли, он показал всему миру военную мощь страны.

«С центральной площади Куйбышева ушли на фронт бойцы будущей 3-й ударной армии, которая закончила свой боевой путь в Берлине. А штурмовое знамя одного из соединений армии, поднятое над Рейхстагом, стало легендарным Знаменем Победы, – сказал руководитель области. – В честь этого исторического парада 1941 года мы в 14-й раз проводим Парад Памяти. Он олицетворяет связь времен и преемственность поколений, величие подвига советского народа».

Таким символом, воплощением идеи единства, связи и преемственности поколений стал и сегодняшний Парад Памяти. На площади Куйбышева – ветераны Великой Отечественной войны, их потомки и Герои наших дней – ветераны и участники СВО.

У нашего Парада Памяти есть свои Герои. 7 ноября 1941 года в колонне демонстрантов военного парада в Куйбышеве проходил ученик фабрично-заводского училища Владимир Чудайкин, а 1 мая 1945 года, будучи уже командиром танка Т-34, сержант Чудайкин совершил подвиг у стен Рейхстага и стал Героем Советского Союза. Владимиру Ивановичу был посвящен Парад Памяти 2019 года, и 126 парадных расчетов из разных регионов России встречали его на площади криками «Ура»!

7 ноября 2014 года по площади Куйбышева маршировал Иван Жарский. Сегодня он – Герой Российской Федерации, старший лейтенант морской пехоты, участник специальной военной операции и гость Парада Памяти 2024 года. Иван Сергеевич Жарский известен всей стране по видео, записанному на Поклонной Горе, на выставке подбитой вражеской техники. Тогда на вопрос за что он получил звание Героя военнослужащий ответил: «За любовь к Родине!». Иван стал настоящим воплощением мужества и смелости для миллионов девчонок и мальчишек.

«Очень рад, что меня пригласили на Парад Памяти. Ровно 10 лет прошло, как я в составе коробки Казанской кадетской школы проходил здесь парадным строем. Вспоминаю, как мы готовились к Параду, как отглаживали свои шинели, готовили форму, репетировали, – поделился Иван Жарский. – Чувство ностальгии и гордости за ребят, которые сейчас проходят парадным строем. Для них это честь находиться здесь, а для меня большая честь находиться на Параде Памяти».

В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России. Акцент сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием. Одна из таких историй – судьба ветерана Великой Отечественной войны Вероники Серафимовны Сидоршиной, которая стала почетным гостем Парада Памяти. В июне 2024 года ей исполнилось 100 лет. Вероника Серафимовна прошла через все тяготы войны и послевоенного времени, работала педагогом, создала замечательную семью.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что именно в семье прививается чувство патриотизма, уважение к прошлому своей страны. Он привел слова Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина: «Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности».

Глава региона отметил, что в условиях проведения специальной военной операции, значение семейных уз так же велико и неоспоримо в достижении Победы, как и в годы Великой Отечественной войны.

«Каждый из бойцов должен быть уверен, что родные и близкие всегда окажут ему поддержку. А мы - окружим заботой его семью и сделаем все, чтобы приблизить Победу, – акцентировал губернатор. – Мы едины в своем стремлении сохранить священную память о героизме, мужестве и патриотизме тех, кто сокрушил фашизм в прошлом. И едины в стремлении подержать тех, кто вновь вынужден бороться с фашизмом уже в 21-м веке. Парад Памяти дает возможность каждому почувствовать сопричастность подвигу старшего поколения, испытать подлинную гордость за наш народ, за нашу великую страну».

Напомним, масштабный патриотический проект Парад Памяти впервые был реализован в 2011 году по инициативе ветеранского сообщества, молодежных объединений и жителей Самарской области. С тех пор стал народным движением, символом сплочения людей разных возрастных и социальных групп, национальностей и вероисповеданий, политических партий и движений.

Парад Памяти отсылает к событиям Великой Отечественной войны, когда в ноябре 1941 года Парады в СССР состоялись в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский был самым длительным и массовым. Порядка 22-х тысяч военнослужащих и 178 тысяч жителей города, партийные и советские деятели СССР, иностранные послы и военные атташе, российские и западные журналисты участвовали в Параде, который принимал маршал СССР Климент Ворошилов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области