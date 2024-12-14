На новогодний подарок детям большинство родителей выделяет до 10 тысяч рублей

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Накануне Нового года социологи провели опрос среди родителей и их детей в возрасте от 4 до 17 лет.

Как показали его результаты, около 82 процентов родителей выделяют на подарок детям до 10 тысяч рублей.

При этом около 6 процентов запланировали сумму от 10 до 15 тысяч и 5 процентов планируют потратить на это больше 15 тысяч рублей.

Такие данные следуют из опроса Института общественного мнения "Анкетолог". При этом в среднем ребенок получает на Новый год два подарка от родителей и три – от всех остальных.

В частности, 92 процента – от родственников, 46 – от Деда Мороза на детском утреннике, 41 – от крестных или друзей семьи и 26 – от друзей.

В топ-5 самых желанных категорий товаров входят электроника, игрушки, деньги, товары для хобби, а также одежда, обувь и аксессуары, передает ТАСС.

Также в ходе опроса социологи выяснили, что четверть опрошенных родителей каждый год готовит для ребенка новогодние костюмы.

Самые популярные костюмы для мальчиков – зайчика, человека-паука и пирата, а для девочек – снежинок, принцесс и снегурочек.