На масленичных гуляниях в Долгопрудном спасли чуть не попавшего в жаркое гуся

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На масленичных гуляниях тетя Михаила Косарыгина среди призов заметила птицу и не смогла сдержать слез. Гуся должен был съесть на ужин победитель состязаний, передает РИА Новости.

Михаилу ничего не оставалось, кроме как спасти птицу.

Для этого ему пришлось забраться на шестиметровый столб, а потом вытянуть нужный билет.

Всё удалось.

Гуся поселили в квартире и назвали Блинчиком.

Он оказался очень воспитанным и миролюбивым.

В свободное время Блинчик наблюдает за происходящим на улице, сидя у окна, и плавает в ванной.

Фото: pixabay