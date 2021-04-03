На масленичных гуляниях в Долгопрудном спасли чуть не попавшего в жаркое гуся

На масленичных гуляниях тетя Михаила Косарыгина среди призов заметила птицу и не смогла сдержать слез. Гуся должен был съесть на ужин победитель состязаний, передает РИА Новости.
Михаилу ничего не оставалось, кроме как спасти птицу.
Для этого ему пришлось забраться на шестиметровый столб, а потом вытянуть нужный билет.
Всё удалось.
Гуся поселили в квартире и назвали Блинчиком.
Он оказался очень воспитанным и миролюбивым.
В свободное время Блинчик наблюдает за происходящим на улице, сидя у окна, и плавает в ванной.
Фото: pixabay
Добавить комментарий